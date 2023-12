Quattro ragazzi sono morti in un tragico incidente avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre a Portogruaro, nel veneziano. Secondo una prima ricostruzione l’auto con a bordo i giovani sarebbe finita in un canale nella zona di Borgo Sant’Agnese. Al momento i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato tre corpi mentre sono in corso le ricerche della quarta vittima.

Secondo alcuni testimoni l’automobile su cui viaggiavano le persone coinvolte è andata dritta a una curva, finendo in acqua e inabissandosi dopo aver sfondato un ponticello sul fiume Reghena. Scrive il Gazzettino come: “Secondo una prima sommaria ricostruzione l’auto stava provenendo da Concordia Sagittaria verso Portogruaro”.

Incidente Portogruaro, chi sono le vittime della strage dell’Immacolata

E ancora: “Il conducente è giunto in prossimità del ponte sul fiume Reghena, a borgo Sant’Agnese, ed è sbandato verso destra centrando un albero al fianco di un negozio di biciclette”. Il più giovane aveva poco più di 20 anni, il più grande di loro 26. I ragazzi hanno perso la vita nell’incidente di viale Venezia avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre.

I sommozzatori stanno scandagliando il canale per escludere la presenza di altre persone a bordo della vettura. L’auto è stata agganciata e tirata su con ancora all’interno i corpi delle vittime. Il pubblico ministero di turno ha disposto che venga eseguita l’autopsia sul conducente per capire lo stato psicofisico in cui si è messo alla guida.

Le vittime sono Giulia D.T. una ragazza di 21 anni che abitava a Portogruaro, Le altre due vittime sono due ragazzi: Egli Gjeci, 26enne di origini albanesi appassionato di calcio, e Hoti Altin, 22 anni kosovaro, entrambi residenti a Concordia Sagittaria. Il 22enne era alla guida dell’automobile finita nel canalone e purtroppo a lui è legata un’altra tragedia della strada. Il fratello Admir è morta a pochi giorni dal suo compleanno in un incidente stradale avvenuto lo scorso maggio sempre a Portoguaro.