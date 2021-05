Tragedia sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, dove si è staccata ed è precipitata una cabina della funivia. A quanto si apprende, al momento ci sarebbero 4 vittime confermate e non si esclude che nell’incidente siano coinvolti anche bambini. È successo poco prima delle 13 di oggi. A quanto scrive Repubblica: “Non si sanno ancora le cause ma la cabina, arrivata in prossimità dell’ultimo pilone quindi in uno de punti più alti, è caduta”.

E ancora: “Le squadre di soccorso stanno arrivando sul posto, al momento non sarebbe ancora stata individuata perché la zona sottostante è impervia. Impegnati nelle ricerche carabinieri e tecnici del soccorso alpino. Sono partite 2 elliambulanze del 118. La funivia che raggiunge quota 1491 metri è stata rimessa il 24 aprile dopo il lockdown. Compie n tragitto di 20 minuti dal lago al Mottarone, e ogni 20 minuti parte una nuova corsa.















La Funivia, inaugurata il 1° agosto 1970, è suddivisa in due tronconi: uno di 2.351 metri da Stresa all’Alpino e un altro dall’Alpino al Mottarone di 3.020 metri. Ogni cabina della funivia ha una capacità di trasporto di 40 persone. Il tempo di percorrenza per arrivare fino alla cima del Mottarone è di 20 minuti circa. Il primo tratto (Stresa-Alpino) dura 10 minuti durante i quali la funivia sorvola un breve tratto di lago e le deliziose Isole Borromee.















La verdeggiante collina sovrastante Stresa fino ad arrivare alla stazione intermedia dell’Alpino, situata a quota 805 metri, tra boschi e pascoli prealpini. Qui, prima di proseguire il viaggio verso la vetta, avete la possibilità di fermarvi per visitare il Giardino Botanico “Alpinia”, che custodisce oltre mille specie vegetali dell’arco alpino e che offre inoltre un’incredibile vista sul Lago Maggiore, sulle Isole Borromee e sulle Alpi circostanti.









Da Alpino parte il secondo tronco della funivia che, attraversando un grande vallone verdeggiante, arriva in 10 minuti al Mottarone. Qui si prende la Seggiovia Panoramica Mottarone Vetta per arrivare fino a 1.491 metri di altezza, vicino alla inconfondibile croce, dalla quale si gode panorama mozzafiato.

