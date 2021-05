Ancora un terribile incidente, ancora sangue sulle strade italiane. È successo ieri lungo la ex Statale 522 nei pressi della frazione Bivona, nel comune di Vibo Valentia. La vittima si chiamava Dennis Muzzi, aeva solo 18 anni. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sul quale indagano i carabinieri. A quanto si apprende. Dennis era in auto insieme ad altri due amici quando è avvenuto il violento impatto con un’auto che arrivata da direzione opposta guidata da una ragazza

E’ morto sul colpo.Gli altri due giovani, entrambi di Vibo Valentia, sono entrambi gravi con politrauma e si trovano all’ospedale Jazzolino e al Pugliese di Catanzaro. Tantissimi i ricordi arrivati sui social. “Un ragazzo come pochi Tutte le parole del mondo non potrebbero colmare il vuoto che hai lasciato stasera Vibo Marina, unanime ed incredula, piange la tua scomparsa Prega per la tua mamma, la tua famiglia e, se puoi, anche per tutti quelli che abbiamo avuto il piacere di conoscerti…questo colpo sarà duro da superare! Il tuo ricordo, il tuo sorriso, la tua bontà ci terranno compagnia finché vita non ci separi! Ciao cuore”.















E ancora: “Tu eri sempre con il sorriso stampato sul viso, ovunque andavi portavi felicità e tanti ma tanti sorrisi.. Che altro posso dirti mancherai a tutti vola più in alto che puoi angelo!”. Tanto il dolore e lo sgomento nei messaggi e nei commenti anche nelle due pagine dei gruppi La Voce di Vibo Marina e delle Marinate e Sei di Vibo Marina se… entrambe listate a lutto.















“Dio mio!abbi cura di questi genitori coprili con il tuo manto miracoloso perché una mamma non dovrebbe Mai assaporare un dolore infinito cosi.Dennis ora tocca a te pregare per loro che il Signore ti possa aprire il regno dei Cieli. Con ammore e tanta tristezza una Mamma”.









E ancora: “Che tragedia un notizia terribile per i genitori parenti e tutti gli amici di dennis cosi giovane condoglianze alla famigia dennis r.i.p.”. L’incidente è avvenuto nei pressi di un pericolosissimo incrocio, già tristemente noto, tra Vibo Marina e la frazione di Bivona.

Ti potrebbe interessare: “Ricoverato d’urgenza in ospedale”. Il cantante coinvolto in un incidente durante le prove. Le sue condizioni