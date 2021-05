“Zona bianca per 7 regioni”. Covid, cosa cambia (coprifuoco compreso) e da quando

Fa un po’ paura parlare di zona bianca in Italia, soprattutto dopo quello che è successo in Sardegna qualche mese fa. Eppure da giugno per alcune Regioni la “zona bianca” sarà una realtà. Le prime di queste che vedranno cambiare misure e regole contro il Coronavirus saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto.

Nello specifico, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno in zona bianca la settimana successiva, da lunedì 7 giugno. Per le regioni che si troveranno in fascia bianca non esisterà più il coprifuoco mentre resteranno valide le regole di comportamento, mascherina e distanziamento sociale. Misure contenute nel nuovo dl sulle riaperture, approvato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso e firmato ed emanato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 18.















“Se tutto va bene dal primo giugno il Friuli Venezia Giulia sarà zona bianca”, ha detto nei giorni scorsi Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radio Uno. Di essere sulla “sulla buona strada” per la zona bianca aveva scritto via Facebook il governatore del Veneto, Luca Zaia: “I sacrifici vengono sempre premiati”.























E ancora: “Adesso bisogna assolutamente insistere: pancia a terra e lavorare affinché questa incidenza sotto i 50 casi positivi su centomila abitanti resti tale o migliori ancora, in modo tale che si possa arrivare a chiudere anche questa partita del coprifuoco dal 7 giugno, in virtù dei nuovi parametri” aveva aggiunto.

Covid-19, ipotesi Umbria in zona bianca dal 7 giugno https://t.co/cNGTrxVBRE — Umbria 24 (@Umbria24) May 20, 2021

Alberto Cirio, della regione Piemonte aveva sottolineato che “la regione ha in media un’incidenza di contagi da Covid pari a 74 casi ogni 100 mila abitanti e quando saremo a 50 saremo bianchi”. “Dati i numeri manca poco per la zona bianca anche in Emilia Romagna”, ha detto nei giorni scorsi anche Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna.

