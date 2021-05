Il terribile incidente, poi l’ambulanza. Stefano muore a 21 anni tra le braccia del papà soccorritore

Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda terribile, per un figlio prima e per un padre poi. Questa brutta storia inizia e finisce con un incidente. L’auto di Stefano Pagano finisce contro un palo e la sua vita si spezza a soli 21 anni. La vettura su cui viaggiava è sbandata lungo via Archimede, a Ragusa, sventrando 16 metri di ringhiera dopo aver preso in pieno un palo per cause che sono ancora in via di accertamento.

Ma qui il dramma si intensifica, perché subito dopo l’incidente sul posto sono arrivate due ambulanze a in una delle due era presente come soccorritore Antonio Pagano, padre del 21enne. L’autista riconosce subito il figlio e lo accompagna nell’ambulanza in ospedale, nel tentativo di salvargli la vita. In pronto soccorso il giovane è stato intubato e doveva essere sottoposto a una tac, ma purtroppo le lesioni riportare erano troppo gravi e non ce l’ha fatta.















Dalle indagini è emerso che alla guida della vettura in realtà c’era un amico di Stefano. Alla guida c’era un giovane di 25 anni che però non aveva mai preso la patente e che ora è indagato per omicidio stradale. Sconvolta la città per la tragica perdita, ancor di più il padre che lo ha visto morire tra le sue braccia pochi anni dopo la morte della moglie.























Solo stamattina vi avevamo raccontato un’altra terribile vicenda, quella di Gianluca Mosconi, il 35enne di San Severino Marche (Macerata) morto anch’egli sul suo mezzo. Gianluca si stava recando al lavoro con il suo furgone, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro il camion di un cantiere mobile. L’uomo lascia una moglie e due figli.

Sicilia, Stefano Pagano si schianta in auto: muore tra le braccia del padre soccorritore del 118, @corriere https://t.co/c8WtBtTJEL — daniele manca (@Daniele_Manca) May 10, 2021

L’incidente è avvenuto la mattina del 10 maggio, poco dopo le 7:30, sulla strada provinciale 361. Dopo lo schianto l’uomo, che avrebbe compiuto 36 anni il prossimo giugno, era stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza. Poco dopo l’arrivo agli Ospedali Riuniti di Ancona Torrette, Gianluca Mosconi è deceduto.

