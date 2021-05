“Ecco come è morta”. Luana D’Orazio, l’autopsia fa luce sugli ultimi istanti della ragazza: “Una morte atroce”

Si fa chiarezza sulla morte di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni inghiottita da un macchinario tessile lunedì 3 maggio in un’azienda di Montemurlo, in provincia di Prato. La ragazza sarebbe stata agganciata dai macchinari mentre si trovava di spalle all’orditoio e trascinata sotto il rullo. Per stabilire esattamente la posizione della ragazza mercoledì sarà visionato il video durante il quale i vigili del fuoco recuperano il corpo della vittima rimasto incastrato negli ingranaggi.

Sarebbe morta sul colpo per gravissime fratture toracico-polmonari: questa è la causa della morte secondo le prime indiscrezioni che arrivano dall’autopsia che è stata eseguita all’ospedale di Pistoia. Ad effettuare l’esame il medico legale Luciana Sonnellini, incaricato dalla Procura di Prato coordinata da Giuseppe Nicolosi. Presenti all’esame autoptico anche i periti di parte. Sempre sul fronte delle indagini sono iniziati gli accertamenti sulla saracinesca di protezione del macchinario rimasta inspiegabilmente alzata e sulle cellule fotoelettriche che non hanno funzionato.















Sistema di protezione che sarebbe rimasto alzato o addirittura rimosso anche in un altro orditoio dell’azienda, un episodio che, se confermato, ipotizzerebbe una sorta di manomissione dei sistema. “Non è esclusa l’ipotesi di una modifica strutturale — dice Andrea Rubini, del Gesi Group, consulente legale della famiglia D’Orazio”. E ancora: “Se la saracinesca non fosse stata rimossa o sollevata Luana sarebbe ancora viva”.















Sostegno per il figlio di Luana D’Orazio, morta sul lavoro a 22 anni, mamma di un bimbo. – Firma la petizione! https://t.co/x8iXgxmNaS via @ChangeItalia — Paola Vaccaro (@PaolaVaccaro3) May 9, 2021

Nel frattempo lunedì 10 maggio sarà celebrato il funerale di Luana. Sarà presente anche l’attrice Monica Guerritore che parteciperà, in rappresentanza del mondo dello spettacolo. Luana sognava di fare l’attrice. “Ho cercato il modo di poterle stare vicina il giorno del saluto — ha scritto Guerritore in un messaggio alla famiglia D’Orazio pubblicato dalla Nazione”.









E continua: “Ho parlato con sua madre, dolce e fortissima. Mi ha accolto, mi aspetta. Mi ha detto che Luana ne sarà tanto felice. Con me ci sarà simbolicamente il mondo al quale sentiva di appartenere — scrive Guerritore —, e a cui forse sarebbe appartenuta se le fosse stata data l’opportunità di sviluppare il suo talento, di studiare per farlo crescere”.

