“Doveva essere un viaggio padre-figlia”. Danilo e Chiara morti in sella ad una moto: avevano 55 e 26 anni

Tragedia a Cremona, muoiono padre e figlia. Daniele, 55 anni, e Chiara Ghitti, 26 anni muoiono dopo il violento schianto in moto. L’incidente è avvenuto a Pieve San Giacomo (Cremona). Impossibile evitare l’auto in corsa. Padre e figlia stavano percorrendo la strada provinciale Sp27 in moto, come erano soliti fare durante le loro gite. Sbalzano via dalla sella, morendo sul colpo.

Ancora restano da accertare la cause che hanno portato allo scontro che per Daniele e Chiara si è rivelato letale. Dai profili social di padre e figlia si apprende che i due erano soliti dedicarsi del tempo. Quasi ogni fine settimana, infatti, partivano in sella alla loro moto. La loro morte sconvolge un’intera comunità, quella di Travagliato, il comune di origine di entrambi.















L’incidente è avvenuto intorno alle 10.45. La moto con alla guida Daniele si schianta contro un’auto con a bordo un uomo di 59 anni e un ragazzo di 19 che non avrebbero riportato gravi conseguenze. Non appena dato l’allarme, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica inviate in codice rosso. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare nulla per padre e figlia.















Vengono invece trasportati in codice verde conducente e passeggero dell’auto. Le loro condizioni di salute non sembrano essere gravi infatti non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Al contempo restano da definire le cause che hanno portato al violento scontro tra mezzi. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale e ancora oggi proseguono i rilievi del caso.









Secondo una prima ricostruzione pare che la moto si sia schiantata contro un Suv proveniente da un’altra direzione, in prossimità di un incrocio. Il 59enne alla guida del veicolo non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto e così i Ghitti sono stati sbalzati a diversi metri di distanza. Illeso il conducente dell’auto e il passeggero, suo figlio: sono stati loro a dare l’allarme, gli uomini del soccorso medico li hanno trovati in forte stato di choc.

