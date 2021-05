Terribile esplosione in un’abitazione a Sorriva di Sovramonte, comune della provincia di Belluno. Due persone sono rimaste gravemente ferite. È successo nella mattinata di oggi, 6 maggio, poco dopo le 9. A quanti si apprende dai media locali, alla base dell’esplosione che reso del tutto inagibile il prefabbricato dove una donna viveva con la sua badante, una fuga di gas.

A chiamare i soccorsi i vicini, messi in allarme dal boato che si è sentito in tutta la frazione. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Vigili del fuoco e il personale sanitario del Suem, insieme ai carabinieri di Lamon. Sarebbe tre le persone coinvolte nell’incidente, una donna ustionata in modo grave è stata trasportata con l’elicottero del Suem al reparto Grandi ustionati dell’ospedale di Padova. Si tratta di una badante rumena di 54 anni, C.S., ricoverata con gravi ustioni e in pericolo di vita. Anche l’altra donna coinvolta, Z.F. classe 1923, è in pericolo di vita ma ricoverata all’ospedale Civico di Feltre.















L’incidente di Belluno riporta alla mente quello in cui, seppure con modalità diverse, ha perso la vita il pittore Luciano Ventrone, 79 anni, definito da Federico Zeri – che lo scoprì – “il Caravaggio del XX secolo”, meno di un mese fa in Abruzzo. Ventrone si era alzato durante la notte per accendersi una sigaretta. Un’abitudine di vecchia data che lo aiutava quando il sonno prendeva un’altra direzione.















Da un anno, per colpa di cronici problemi polmonari, era sottoposto a ossigenoterapia domiciliare nella sua casa a Collelongo, in provincia dell’Aquila, dove si era ritirato lasciando Roma, la sua città natale. Tutto si era verificato in pochi attimi. Non appena ha acceso l’accendino, la bombola è esplosa.









Inutile era stato il tentativo dell’infermiera che lo accudiva e anche dei soccorsi da lei chiamati, che avevano provato invano a defibrillare il corpo. Ancora prima, il 4 aprile, a Trieste un giovane era morto e una donna era rimasta ferita a causa di un’esplosione verificatasi in un appartamento nel rione di San Giacomo, in via del Ponzanino a Trieste.

