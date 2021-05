Il suv si schianta e prende fuoco, Chiara muore a 25 anni. Ferite altre 2 persone

Terribile incidente stradale poco prima delle 19:30, di domenica 2 maggio, quando due auto si sono scontrate e un suv è andato a fuoco. La donna che si trovava sul sedile passeggero del mezzo è morta. Si chiamava Claudia Cherobin, aveva 25 anni, ed era residente a Gazzo Padovano, in provincia di Padova, in Veneto.

Nell’incidente altre due persone sono rimaste ferite. Uno è grave mentre un’altro ha riportato lievi ferite non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno dovuto spegnere l’incendio divampato nel suv Bmw dopo lo schianto ed estrarre le persone che si trovavano a bordo. (Continua a leggere dopo la foto)















L’incidente è avvenuto in via Rasega a Santa Maria di Camisano Vicentino. L’uomo che si trovava al volante del suv è stato estratto dalle lamiere ancora in vita ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso, niente da fare invece per la venticinquenne che viaggiava accanto a lui. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, quando i vigili del fuoco l’hanno estratta dal veicolo le sue condizioni erano gravissime ed è spirata quasi subito. (Continua a leggere dopo la foto)















Il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della giovane. Stabilizzato dal personale del Suem e trasportato in ospedale in codice rosso l’uomo che si trovava al volante del suv, mentre l’uomo che si trovava a bordo della seconda auto ha riportato lievi ferite e non è in pericolo di vita. È finito fuoristrada in un campo e anche lui è stato trasferito in pronto soccorso. (Continua a leggere dopo la foto)









Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno dovuto chiudere la strada, deviare il traffico veicolare ed effettuare i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso degli operatori del 118 Suem e dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un’ora e mezza.

