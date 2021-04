La scorsa settimana sono state svelate intercettazioni inedite sul caso Denise Pipitone, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004. Poi il nulla, il silenzio, ma la continua la speranza di poterla ritrovare viva. La madre della piccola, infatti, non ha mai perso le speranze nella ricerca della figlia. Ha lanciato numerosi appelli, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive pur di ritrovare la figlia.

Nelle ultime settimane molti programmi sono tornati a parlare del caso di Denise Pipitone e a Chi l'ha visto, in collegamento con la conduttrice Federica Sciarelli, la mamma Piera Maggio ha parlato delle indagini: "In questa storia ci sono incompetenze da parte degli inquirenti, anomalie, ma anche tantissimi depistaggi, che non hanno permesso di ritrovare mia figlia. Lo dico con forza da anni. Finalmente dopo 17 anni sta venendo fuori lo schifo che c'è dietro a questa vicenda. Io ricordo ancora il sorriso beffardo di uno dei giudici. Erano giudici civilisti che per la prima volta erano in un caso penale così grosso. Ci sono state tante cose che non andavano".















"C'è stato un mucchio di bugie fin dall'inizio. Ed è andata sempre peggio", ha detto ancora la donna, parlando anchedi Anna Corona, prima moglie di Pietro Pulizzi e padre di Denise – che figurava tra le persone intercettate dopo la scomparsa della bambina. "Anna Corona aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti. I suoi comportamenti erano fortemente provocatori. Era arrabbiata con me perché credeva che avessi distrutto la sua famiglia, ma il suo matrimonio era già naufragato. Non solo: credo che Anna Corona si fosse in qualche modo infatuata di me", ha aggiunto Piera Maggio.















E proprio di Anna Corona e della misteriosa telefonata partita da un capannone di una falegnameria. Nel corso della chiamata alla madre, Anna Corona avrebbe detto all'anziana signora di mettere in allerta le figlie, Jessica e Alice, perché stava succedendo qualcosa di molto grave. Il caso , già trattato a Chi l'ha visto, è stato nuovamente analizzato a Mattino 5. E ancora mistero sulla testimonianza di un anziano del paese, Battista dalla Chiave, una persona sordomuta che lavorava proprio nella falegnameria da cui sarebbe partita la chiamata.









L’uomo ha raccontato all’avvocato di Piera Maggio di aver visto Denise in braccio al nipote (marito di una cara amica di Anna Corona) ma quella pista non è stata mai approfondita. L’uomo è morto ma ci sono dei video in cui, in lingua dei gesti, l’uomo racconta di aver visto il nipote con in braccio Denise. Questo accadeva il 1 settembre poco dopo la scomparsa della bambina dalla casa della nonna.

