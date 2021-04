Drammatico incidente sulla A1 nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna. Per cause ancora da accertare due tir sono rimasti coinvolti in un violento scontro. Il conducente di uno dei mezzi pesanti ha perso la vita. A quanto si apprende l’incidente si è verificato al chilometro 88. Immediatamente scattato l’allarme sul luogo dell’evento sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Con loro una volate della Polizia Stradale e il personale di autostrade per l'Italia. Per l'uomo, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, non c'è stato nulla da fare. Per consentire l'intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere il tratto interessato al transito dei mezzi, poi riaperto intorno alle 17.30.















Lunghe code e disagi alla circolazione, con l'uscita obbligatoria a Piacenza Sud che ha causato forti rallentamenti anche lungo la via Emilia. Sempre oggi un incidente si è verificato lungo la A22. Oltre un'ora di chiusura con uscita obbligatoria al casello di Ala/Avio per cercare di far defluire il traffico sulle direttrici esterne, viabilità bloccata anche in direzione Nord per agevolare il più possibile l'intervento dei soccorritori.















L'allerta, scrive ilDolomiti.it, è scattata intorno alle 15 di oggi, lunedì 19 aprile, all'altezza del chilometro 195 in corsia sud direzione Modena tra Ala/Avio e Affi. Si è verificato un violento tamponamento tra un furgone e un autoarticolato. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco e polizia stradale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.











L’area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre da Trento si è levato in volo l’elicottero che nel giro di pochi minuti è atterrato in autostrada. Nel frattempo i pompieri hanno liberato con le pinze idrauliche il conducente di 22 anni del furgone rimasto incastrato tra le lamiere.

