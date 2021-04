Alle 12 Enzo Binda avrebbe dovuto presenziare all’udienza nel procedimento per omicidio stradale che era in corso in Tribunale a Treviso. Doveva rispondere di un incidente stradale accaduto il 5 giugno del 2016 a Castello di Godego. Ma, improvvisamente è caduto a terra, vittima di un attacco di cuore che gli è risultato fatale. Enzo Binda stato prontamente soccorso dal personale del Suem 118 che però, dopo un’ora di disperati tentativi di rianimarlo, non ha potuto che constatarne il decesso.

Enzo Binda aveva travolto e ucciso Giancarlo Moretto, 73enne pensionato di Castello di Godego, ex dipendente e sindacalista della Beton e personaggio molto noto nel mondo della pallavolo locale. A quanto si apprende Enzo Binda stava parlando con uno dei suoi legali, l’avvocato Maurizio Pertile, prima dell’inizio dell’udienza. Avevano appena consumato un caffè al bar del Tribunale quando l’uomo si è prima piegato in avanti e poi è caduto rovinosamente, impattando frontalmente sul pavimento del palazzo di Giustizia. Continua dopo la foto















Pertile, scrive Treviso Today, ha subito chiamato aiuto: sul posto si sono precipitati alcuni dipendenti del Tribunale e dopo qualche minuto una delle guardie giurate lo ha piegato su un lato e ha iniziato la manovra del messaggio cardiaco. Enzo Binda aveva perso sangue, probabilmente a causa dell’impatto, in parte finito nella bocca e c’era il rischio che si soffocasse. Continua dopo la foto















All’uomo è stato prima applicato il defribrillatore, poi gli è stato praticato il messaggio cardiaco, infine gli è stato messo il macchinario per il messaggio al cuore automatico. Dopo un ‘ora però i sanitari si sono dovuti arrendere. Non riesce a crederci il suo avvocato. Continua dopo la foto











“Si è piegato in avanti come se si volesse allacciare le scarpe – ha detto – l’ho visto cadere e perdere i sensi. Lo conoscevo da quando avevamo i calzoni corti, era una persona splendida”. Sul posto è stato chiamato il figlio di Binda, naturalmente sconvolto per l’accaduto. Ora si attendono gli esiti degli esami che chiariranno le cause della morte.

