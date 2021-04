Tremendo incidente nel deposito Atac di viale dell’Oceano Indiano a Roma. Nella mattinata di martedì 6 aprile 2021 due operai sono rimasti incastrati sotto le lamiere di un vagone ferroviario dell’Atac. Uno dei due è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. L’uomo, 31 anni, ha subito un delicato intervento chirurgico col quale i medici sono stati costretti ad amputargli il piede destro.

Anche il braccio sinistro del 31enne ha subito pesanti danni per cui si è resa necessaria la semi-amputazione. "Il paziente – fa sapere la Direzione Generale dell'A.O San Camillo di Roma – è giunto in pronto soccorso alle ore 10.34 vittima di incidente sul lavoro (investimento da parte di vagone ferroviario). Nel trauma ha riportato l'amputazione del piede destro e la semi amputazione del braccio sinistro".















"La perdita ematica – si legge ancora sulla nota proveniente dall'ospedale San Camillo – è stata comunque contenuta e le condizioni generali di ingresso, neurologiche, respiratorie e cardiocircolatorie erano stabili. Al momento è assistito da anestesisti rianimatori della UOSD Shock e Trauma ed è in corso intervento multidisciplinare (ortopedico, vascolare e chirurgia plastica) di ricostruzione della continuità vascolare ed anatomica dell'arto superiore sinistro semi amputato e di sutura per l'amputazione del piede destro".















L'incidente è avvento alle ore 9 e 30 sulla linea B della metro di Roma, nel quartiere Eur. I due operai stavano lavorando per riparare un treno e si trovavano di fronte al convoglio motore. All'improvviso un altro treno è arrivato da dietro e ha urtato il mezzo. I due uomini sono stati inevitabilmente travolti: il primo ha perso il piede destro e parte del braccio sinistro, mentre l'altro operaio ha riportato contusioni e ferite lievi. L'impatto è stato violento tanto che una delle porte del deposito è andata distrutta.









Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco, che hanno liberato gli operai, sia i carabinieri della stazione Torrino nord e della compagnia Roma Eur. I due uomini erano rimasti impigliati con i vestiti sotto al treno, ma per liberarli è bastato poco tempo. Subito sono stati trasportati in due ospedali diversi, il San Camillo e il Sant’Eugenio. Anche l’ispettorato del lavoro sta analizzando il luogo dell’incidente. L’azienda del trasporto autoferroviario del comune di Roma ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto.

