“Lasci un grande vuoto”. Lutto nello sport: Alessio aveva soltanto 19 anni

Un altro, terribile, incidente mortale in moto per un giovane del nostro Paese. È di ieri sera alle 19 la notizia dell’impatto di un 19enne a Piombino Dese dopo uno schianto in moto. Le ferite erano troppo gravi e il giovane non ce l’ha fatta. Si chiamava Alessio Bariamcanaj il giovane che è rimasto vittima dell’incidente proprio nel comune nel quale era residente, nel Padovano.

Secondo le prime ricostruzioni Alessio che si trovava in sella alla sua Yamaha stava percorrendo via Meolde e all'improvviso ha perso il controllo della sua due ruote all'altezza delle rotaie del passaggio a livello. È caduto a terra e lo schianto gli è stato fatale. Immediati i soccorsi per cercare di salvare il 19enne che è stata trasportato in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Da subito le sue condizioni sono apparse gravissime, le ferite riportate gli sono state fatali.















Le sue condizioni durante la notte si sono ulteriormente aggravate e si è spento questa mattina intorno alle 8. Purtroppo il destino ha voluto che la sua vita si spegnesse proprio alla guida della moto che tanto aveva voluto, una Yamaha, un giorno di primavera quasi estate che con il suo sole e il suo calore lo aveva invogliato ad uscire e purtroppo a non tornare più a casa.























Il calcio che da sempre era il suo punto di riferimento, un sogno, calcare i campi delle squadre professionistiche, lo spogliatoio, la gioia per una vittoria e la delusione per una sconfitta erano parte integrante della sua vita, insieme allo studio, dove frequentava il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. "Ha lottato Alessio, fino all'ultimo, come faceva in campo fino al fischio finale, ma non è bastato per evitare una 'sconfitta' che lascia un grande vuoto nel cuore di tutti".



E ancora: “Siamo profondamente colpiti dalla notizia della morte del nostro Alessio che militava nella Juniores. Ci stringiamo attorno ai suoi cari in questo momento di dolore”. Con questo commosso messaggio sulla pagina Facebook dell’Union Dese, la società padovana ha voluto ricordare Alessio.

