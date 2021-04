Paura in Lombardia per un incendio imponente che ha interessato la provincia di Milano. Un rogo di grandi dimensioni è infatti divampato all’interno di un deposito di una ditte edile, localizzata precisamente nel comune di Vanzago. Le immagini dell’altissima colonna di fumo, visibile anche dalla lunga distanza, hanno fatto preoccupare i residenti della zona. Subito in allarme il sindaco del paese, che ha invitato i suoi cittadini ad evitare di esporsi a questi fumi che arrivano dall’aria.

Immediatamente sul posto si sono recate le squadre dei vigili del fuoco, impegnate duramente nel domare le pericolose fiamme. L’episodio è avvenuto nel sabato di Pasqua, 3 aprile. Per chilometri la gente ha potuto osservare questo brutto spettacolo, infatti segnalazioni sono giunte nell’hinterland a nord-ovest della città di Milano. La zona interessata dall’episodio è la località Mantegazza. Oltre ai pompieri, sul luogo sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi. (Continua dopo la foto)















Secondo le prime informazioni circolate, non sarebbe ancora stata appurata l’origine del rogo, ma sembra non sia fortunatamente rimasto ferito nessuno. Subito dopo l’accaduto, il sindaco di Sedriano, Angelo Cipriani, ha voluto far diramare una nota stampa: “In merito all’incendio attualmente in corso presso Mantegazza, sono già intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale per mantenere sotto controllo la situazione. Inoltre, è stata contattata l’Arpa Lombardia”. (Continua dopo la foto)















Il primo cittadino ha anche aggiunto: “L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sta effettuando gli opportuni rilievi. Si consiglia prudenzialmente a cittadine e cittadini di tenere chiuse le finestre. Purtroppo poco fa ha preso fuoco una ditta edile di Vanzago. Le cause sono sconosciute, vi aggiorno appena riceverò aggiornamenti dalle forze dell’ordine ed i pompieri giunti sul posto”. Inoltre altri filmati riguardanti l’imponente rogo sono stati pubblicati dalla pagina ‘Questa è Vanzago’. (Continua dopo la foto)









