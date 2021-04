“È stato comparato il dna”. Denise Pipitone, a Pomeriggio 5 lo scoop sulla pista pista russa

A “Pomeriggio Cinque” è stato ospite il noto criminalista forense Salvatore Musio per comparare le foto di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004, e Olesya Rostova, la ragazza apparsa nella televisione russa pochi giorni fa lanciando un appello per ritrovare la madre biologica.

“C’è una certa somiglianza dell’attaccatura dei capelli tra la foto della bambina, della ragazza russa e di Piera Maggio – ha detto Musio, che prosegue – la concavità del naso a destra è somigliante, anche se parliamo di tratti abbastanza diffusi. Per capire se sia lei avremmo bisogno di analizzare i lobi delle orecchie”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma nella comparazione dei volti delle due emergono anche alcune differenze: “In altre foto le labbra sembrano dissimili – ha detto l’esperto – così come anche la forma del volto, in un caso è più tondeggiante mentre nell’altro è più allungato”. Durante la puntata Barbara D’Urso ha parlato anche del caso trattato durante la puntata di giovedì 1 aprile. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ieri, abbiamo dato la notizia di una famiglia russa che ha detto che Olesya potrebbe essere la figlia. Perché è stata rapita alla stessa età della loro bambina. Invece, è stata fatta subito la comparazione del Dna e non è così. Quindi la partita rimane aperta. Lunedì pomeriggio il programma russo annuncerà in diretta i risultati della comparazione del gruppo sanguigno di Denise con quello di Olesya. Noi saremo in onda e vi aggiorneremo in diretta”. (Continua a leggere dopo la foto)









A riaccendere le speranze di mamma Piera che da anni lotta per riabbracciare la sua Denise è stato l’appello che una 21enne ha lanciato in una tv russa. La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di una nomade è stata poi affidata a un orfanotrofio. A colpire è la somiglianza con Piera Maggio. “Notevole”, ammette il legale.

“Fughe di notizie”. Denise Pipitone e il test del dna su Olesya, parla il conduttore della tv russa