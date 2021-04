”Chi l’ha visto?” si è nuovamente occupato del caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Maraza De Vallo, in Sicilia. L’occasione è stata quella della nuova pista russa, arrivata grazie alla segnalazione di una infermiera di origine russa, ma residente in Italia da anni, che guardando un programma della televisione russa ha collegato il caso di Denise a quello di una giovane ospite del programma ”Lasciali parlare”.

La 21enne è arrivata in televisione con la speranza di ritrovare i genitori biologici. Il caso ha fatto scalpore anche in Italia, dopo che una infermiera di origine russa ha notato la forte somiglianza tra la 21enne e Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone. Cresciuta in orfanotrofio dall’età di 5 anni dopo essere stata portata via da una famiglia di rom, Olesya ha raccontato di essere stata rapita da bambina e di non avere ricordi della sua infanzia. (Continua a leggere dopo la foto)















Nella puntata andata in onda mercoledì 31 marzo è intervenuto l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, che presto andrà la Russia per sottoporre la ragazza all’esame del Dna. “Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi – dice mamma Piera – anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che l’illusione non porta a nulla. Vogliamo conoscere la verità e aspettiamo l’esito del Dna”, ha detto Piera Maggio in un messaggio mandato in onda durante Chi l’ha visto.

Durante la puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli è emerso un retroscena mai svelato prima. Poco dopo la scomparsa di Denise Pipitone Behgjet Pacolli, un esperto di rapimenti internazionali, imprenditore di origine kosovara ed ex compagno di Anna Oxa, si interessò alla vicenda parlando di un “sequestro internazionale” e dando la sua disponibilità anche economica per le ricerche. (Continua a leggere dopo la foto)















Pacolli aveva espresso l’intenzione di pubblicare un annuncio sui maggiori quotidiani italiani: “Dateci un segno che Denise sia viva“, con numeri di telefono e indirizzi email svizzeri per essere contattato. Ma l’appello non verrà mai pubblicato. Il 3 dicembre del 2004, sul telefono di Piera Maggio arriva un messaggio anonimo – poi si è scoperto che era stato inviato da una cabina telefonica – quale veniva annunciato il trasferimento di Denise dalla Francia alla Svizzera. (Continua a leggere dopo la foto)









“Abbiamo pensato che ci fosse stata la mediazione di Pacolli“, ha detto l’avvocato Frazzitta a ‘Chi l’ha visto?’, che poi ha avvisato le autorità italiane e svizzere. Ma il nome dell’imprenditore esce fuori e la storia si chiude, con il scomparso per diversi mesi. Behgjet Pacolli si rifà vivo dopo mesi smentendo il rapimento di Denise a opera di un gruppo di nomadi nei Balcani. “Avevamo pensato che quest’uomo avesse trovato effettivamente Denise viva, ma perché lo ha fatto me lo chiedo ancora oggi“, ha concluso l’avvocato di Piera Maggio durante l’intervista a Chi l’ha visto.

