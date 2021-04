Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio ricoverata in ospedale. La notizia del suo avvocato a Chi l’ha visto

”Chi l’ha visto?” ha mandato in onda l’appello di Olesya, una ventenne russa ospite del programma ”Lasciali parlare” arrivata in televisione con la speranza di ritrovare i genitori biologici. Il caso ha fatto scalpore anche in Italia, dopo che una infermiera di origine russa ha notato la forte somiglianza tra la 21enne e Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Maraza De Vallo, in Sicilia.

Cresciuta in orfanotrofio dall'età di 5 anni dopo essere stata portata via da una famiglia di rom, Olesya ha raccontato di essere stata rapita da bambina e di non avere ricordi della sua infanzia. Nella puntata andata in onda mercoledì 31 marzo è intervenuto l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, che presto andrà la Russia per sottoporre la ragazza all'esame del Dna.















Solo il test genetico, infatti, potrà chiarire se Olesya Rostova è davvero Denise Pipitone. "Vogliamo rimanere con i piedi ben piantati a terra, cautamente speranzosi, ma senza illuderci più di tanto. Le segnalazioni passate ci hanno dimostrato che l'illusione non porta a nulla, ma sarà l'esame del Dna a fugare ogni dubbio (è stato già prelevato, ndr.)", le parole di Piera Maggio in un messaggio mandato in onda a "Chi l'ha visto".















"Vogliamo ringraziare quanti in questo momento ci sono vicini e sono solidali. Ci fa capire quante persone amino Denise e non l'abbiano dimenticata", ha concluso la mamma di Denise Pipitone, che avvisata della segnalazione arrivata alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha dato mandato al suo legale di seguire questa pista. Piera Maggio non partirà per la Russia come era emerso ieri, in quanto, come riportato dall'avvocato Frazzitta durante la puntata di "Chi l'ha visto?" in questo momento si trova ricoverata in ospedale per un non meglio precisato problema di salute.









Era stata proprio Piera Maggio ad annunciare il ricovero in ospedale il 18 marzo: “Ci sono momenti nella vita in cui bisogna affrontare anche gli imprevisti. L’importante riescano bene…Perlomeno è quello che si spera. Un GRAZIE DI CUORE a tutto il personale completo, medico, infermieristico ecc… dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, in particolar modo al dottor Giacomo Di Giovanni (medico cardiologo ndr). Grazie”, aveva scritto la mamma di Denise Pipitone pubblicando una foto della corsia dell’ospedale.

