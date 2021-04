Denise Pipitone, la somiglianza del padre con la ragazza russa: il fotoconfronto. Cosa dice la mamma Piera Maggio

Nella puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 31 marzo si è trattato il caso che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali e del web: la scomparsa di Denise Pipitone. La trasmissione di Federica Sciarelli ha mandato in onda l’appello di Olesya, una ventenne dalla straordinaria somiglianza con Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia.

La giovane, cresciuta in orfanotrofio dall’età di 5 anni, è stata ospite di un programma televisivo in Russia e ha raccontato di essere stata rapita e di non avere ricordi della sua infanzia. A parlare in trasmissione è stato l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, perché la signora è in convalescenza dopo un piccolo intervento. Sarà il suo legale a partire per la Russia per trovare la verità. Olesya è Denise Pipitone? (Continua a leggere dopo la foto)















Sarà solo il test del Dna a svelare l’identità della giovane russa apparsa in televisione per lanciare un appello ai genitori biologici. “Vogliamo rimanere con i piedi ben piantati a terra, cautamente speranzosi, ma senza illuderci più di tanto. Le segnalazioni passate ci hanno dimostrato che l’illusione non porta a nulla, ma sarà l’esame del Dna a fugare ogni dubbio (è stato già prelevato, ndr.)”, le parole di Piera Maggio in un messaggio. (Continua a leggere dopo la foto)















“Vogliamo ringraziare quanti in questo momento ci sono vicini e sono solidali. Ci fa capire quante persone amino Denise e non l’abbiano dimenticata”, ha concluso la mamma di Denise Pipitone.

Sembra che sia stato fatto l’esame del Dna, il campione è stato prelevato ieri, come ha riferito il corrispondente della Rai da Mosca, Marc Innaro. Il programma russo è andato in onda il 23 marzo in Russia e la segnalazione è arrivata da una donna di nazionalità russa residente in Italia. La telespettatrice ha notato la somiglianza della giovane con Piera Maggio e ha contattato la redazione di Chi l’ha visto? per segnalare la notizia. (Continua a leggere dopo la foto)









Durante la trasmissione di Federica Sciarelli ha mostrato anche il fotoconfronto degli scatti che ritraggono la ragazza russa e Giuseppe Polizzi, il padre naturale di Denise Pipitone, e anche in questo caso, come spiega il servizio di Chi l’ha visto, si nota una certa somiglianza.

