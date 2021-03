Ha fatto il giro del web il trailer della puntata di Chi l’ha visto? che andrà in onda mercoledì 31 marzo su Rai Tre e che si occuperà della scomparsa di Denise Pipitone. Sembra arrivare un nuovo appiglio per le indagini sulla bambina di cui non si hanno notizie dal 1 settembre del 2004, sparita nel nulla da Mazara Del Vallo mentre si trovava a casa dalla nonna.

Alla redazione di “Chi l’ha visto” è infatti arrivata la notizia di una ragazza di nazionalità russa che cerca la mamma. La puntata della trasmissione di Federica Sciarelli che andrà in onda mercoledì 31 marzo tratterà proprio questa notizia e lo ha annunciato nelle anticipazioni pubblicate sui suoi canali social. Denise potrebbe infatti essere ancora viva e trovarsi in Russia. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso”, spiega l’anticipazione di Chi l’ha visto?. “Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto”, conclude Federica Sciarelli.

La notizia del possibile ritrovamento – con tutti i condizionali del caso – ha fatto scalpore e in particolare su Twitter gli utenti affezionati alla trasmissione della Sciarelli hanno iniziato a cercare ulteriori informazioni sulla ragazza russa. In questi anni le segnalazioni su possibili ritrovamenti di Denise Pipitone sono state tantissime, ma non c’era mai stata una pista così importante come questa che porta in Russia, con tanto di storia analoga e foto che mostra una somiglianza davvero impressionante con Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. (Continua a leggere dopo la foto)















La giovane è stata ospite di una trasmissione del canale russo raccontando la sua storia, spiegando di essere stata rapita da bambina. Alica, questo il suo nome, è cresciuta in un orfanotrofio dopo essere stata sottratta ad una zingara che chiedeva l’elemosina vicino ad una stazione ferroviaria alla periferia di Mosca.

La polizia all’epoca stabilì che la zingara aveva rapito la bambina da un orfanotrofio. “Mamma, io non ti ho mai dimenticata. Ti ho cercata e mi è stata data la possibilità di trovarti. Io sono qua, sono viva e voglio sapere e voglio trovarti”, è stato l’appello della ragazza. (Continua a leggere dopo la foto)









L’età della giovane è 20 anni, determinata con un test sulle ossa delle mani ed è quella che oggi avrebbe Denise. Ovviamente per avere la certezza bisognerà attendere l’esame del Dna. Quella ragazza è davvero Denise Pipitone o si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua? Intanto sui social qualcuno ha postato altre foto della ragazza, questa volta da bambina, ma a differenza di quelle recenti non mostrano una somiglianza con la piccola Denise.

