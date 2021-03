Scomparsa nel 2009, clamorosa svolta nel caso di Barbara Corvi. Arrestato dopo 11 anni

Clamorosa svolta nel caso della scomparsa di Barbara Corvi, la trentacinquenne di Montecampano di Amelia di cui non si hanno più notizie dal 27 ottobre 2009.

Martedì 30 marzo i carabinieri di Terni, su disposizione del procuratore capo della locale procura della Repubblica, Alberto Liguori, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per omicidio a carico di un uomo.

Nel corso di una conferenza stampa del procuratore, è stato riferito che il movente della gelosia "si condisce con un altro ingrediente che è quello economico". Gli investigatori sono convinti che la matrice dell'omicidio non fosse mafiosa, ma nata da una mentalità mafiosa. L'ordinanza è a carico del marito, Roberto Lo Giudice.















Secondo quanto ricostruito Lo Giudice avrebbe agito in concorso con il fratello Maurizio, anche lui indagato. Per gli inquirenti Barbara sarebbe stata uccisa per una relazione che portava avanti al di fuori del matrimonio, proprio come era accaduto ad Angela Costantino, prima cognata di Barbara Corvi e Roberto Lo Giudice, scomparsa anche lei e che secondo la giustizia ha pagato con la vita il tradimento al marito che in quel periodo si trovava in carcere.















Le accuse sono quelle di concorso in omicidio volontario aggravato e occultamento o soppressione di cadavere. Il corpo della donna non è mai stato trovato. Lo Giudice per nascondere il crimine ha messo in campo una serie di depistaggi mirati che gli inquirenti ora sono sicuri di aver smascherato. Tanti i punti che non tornavano: la manipolazione del pc della donna, da cui traspariva l'intenzione di suicidarsi, la tesi sull'allontanamento volontario e la mossa di svuotare i conti in modo da poter 'dimostrare' una fuga sicura sotto il punto di vista economico.









Nel corso della conferenza stampa del procuratore capo della locale procura della Repubblica, Alberto Liguori, è stata segnalata anche un’altra intercettazione in cui lo stesso Roberto Lo Giudice, a proposito della scomparsa della moglie afferma: Sì, c’entro pure io”. È stato riferito anche che il movente della gelosia “si condisce con un altro ingrediente che è quello economico”.

