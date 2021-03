Denise Pipitone, una ragazza in tv: “Sono stata rapita, cerco mamma”. La giovane è identica a Piera Maggio

È il primo settembre del 2004 e ha inizio il mistero della scomparsa della piccola Denise Pipitone. Sparita nel nulla. Un mistero che dura da 17 anni, che si consuma in pochi minuti. La nonna entra in casa e quando esce di Denise non c’è traccia. Parte subito la denuncia ai carabinieri e le ricerche. La pista privilegiata è quella di una vendetta privata, maturata nell’ambito familiare, fatto di contrasti e gelosie tra la nuova e la vecchia famiglia del padre di Denise.

Per tutto il mese Mazara del Vallo è passata al setaccio. Polizia, carabinieri, reparti speciali e unità cinofile, percorrono strade, fiumi, grotte, pozzi, anfratti, ma di Denise non c'è traccia. Alla pista privata se ne affiancano altre, come l'ipotesi legata a riti occulti o traffici di organi. Sin dal giorno della scomparsa la mamma Piera Maggio non si è mai data per vinta e ha continuato a cercare la sua bambina, anche quando sembrava non ci fossero più speranze.















Oggi sembra arrivare un nuovo appiglio per le indagini, dopo che alla redazione di "Chi l'ha visto" è arrivata la notizia di una ragazza che cerca la mamma. La puntata della trasmissione di Federica Sciarelli che andrà in onda mercoledì 31 marzo tratterà proprio questa notizia e lo ha annunciato nelle anticipazioni pubblicate sui suoi canali social. Denise potrebbe infatti essere ancora viva e trovarsi in Russia.















Nel video viene mostrata anche foto della ragazza che risulterebbe molto simile a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. "Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso", ha anticipato Federica Sciarelli nel promo della puntata di domani. "La bambina viene trovata in un campo nel 2005, e ora ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma, ed è per questo che è andata in tv a mostrare il suo volto".









raga avete visto la pubblicità di #chilhavisto per la ragazza andata in tv in Russia? è identica a Piera Maggio… sono scoppiata a piangere se davvero è stata ritrovata Denise Pipitone è un miracolo senza precedenti — arianna (@fetfruners) March 30, 2021

In questi anni le segnalazioni su possibili ritrovamenti di Denise Pipitone sono state tantissime, ma non c’era mai stata una pista così importante come questa che porta in Russia, con tanto di storia analoga e foto che mostra una somiglianza davvero impressionante con Piera Maggio. Sui social in particolare su Twitter, l’hashtag Denise Pipitone è diventato di tendenza e in tantissimi sperano che quella segnalazione possa trasformarsi in realtà.

