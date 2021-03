Una tragica fatalità è costata la vita a Marino Scalabrini, 64 anni, residente a Omegna, in via Mazzini, ma originario di Massiola, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Lunedì 20 marzo l’uomo si trovava insieme al nipote in una baita all’Alpe Piana Ferrera, sopra l’abitato di Sambughetto, quando improvvisamente il pavimento è crollato.

I due erano impegnati nella ristrutturazione della baita e nel crollo del pavimento – secondo la ricostruzione un asse del solaio si sarebbe rotta sotto il peso dell'uomo – il sessantaquattrenne è caduto al primo piano facendo un volo di un paio di metri. Sul luogo dell'incidente, avvenuto intorno alle 18,30, sono intervenuti gli uomini della X Delegazione del Soccorso Alpino, a piedi, con l'ausilio di un medico.















Marino Scalabrini è stato trasportato in paese con una barella, poi è stato caricato sull'ambulanza per essere ricoverato all'ospedale Castelli. Le ferite riportate dal sessantaquattrenne erano troppo gravi e in serata è morto. Come riporta il sito VcoAzzurraTv, "Marino Scalabrini era una persona conosciuta nella Valle dei Pinocchi: operaio in pensione da diversi anni, aveva lavorato in varie aziende del territorio tra cui Girmi, Lagostina, Bemberg e a San Maurizio".















Secondo quanto riportano i quotidiani locali, Mario Scalabrini era una persona genuina e stimata, suonava nella banda Alpino di Massiola. 64 anni, pensionato e figura nota in tutto il Cusio per l'impegno amministrativo a Massiola e per la passione per la musica, Marino Scalabrini lascia la moglie Anna e una figlia, Elisa, che lavora alla Legnorart di Omegna.









