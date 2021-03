Ilenia Fabbri, nuovo colpo di scena nella indagini. La scoperta dopo le ultime analisi

Colpo di scena nell’intricata vicenda sull’omicidio Ilenia Fabbri. Come riportato da Il Resto del Carlino i soldi trovati nell’abitazione e indosso a Pierluigi Barbieri non sarebbero di Claudio Nanni. Come ricorderete Nanni è accusato di aver commissionato l’omicidio dell’ex moglie Ilenya Fabbri. E secondo l’accusa avrebbe assoldato Pierluigi Barbieri per farlo. Ci sarebbe stato anche più di un tentativo.

Ma il punto, adesso, è che questa novità va a confermare quanto raccontato da Barbieri, ovvero il fatto che avrebbe ricevuto i soldi da qualcun altro e non dall'ex di Ilenia. La donna è stata a uccisa a Faenza con un fendente alla gola nella sua casa di via Corbara all'alba dello scorso 6 febbraio. Il suo ex marito Claudio Nanni, 53enne, aveva chiesto ad un'amica se conosceva qualcuno disposto a far del male a Ilenia.















Secondo quanto riportato da questa donna, una conoscente all'epoca vicina a Claudio Nanni, durante un incontro con il 53enne, avrebbe raccolto dall'uomo uno sfogo sul contenzioso civilistico sul patrimonio coniugale con la ex moglie: "Mi vuole rovinare – il senso della parole che lui avrebbe pronunciato – mi chiede un sacco di soldi". E poi: "Conosci qualcuno che possa fare del male a mia moglie?".















Ora un nuovo colpo di scena sui soldi che per l'accusa Claudio Nanni avrebbe dato a Pierluigi Barbieri per uccidere Ilenia. Ebbene, mentre Barbieri sostiene di aver ricevuto 20mila euro e un'automobile, Nanni ha dichiarato di avergli dato solo 20mila euro "per farla spaventare". Una discordanza su cui gli investigatori stanno indagando. Di sicuro c'è che la fossa in cui Barbieri sostiene che avrebbe dovuto contenere il cadavere della donna esiste ed è stata trovata dai carabinieri. Ma Nanni dice di non aver mai pensato ad una cosa simile.









Adesso esce fuori la notizia che quei soldi trovati a Pierluigi Barbieri, ovvero 2000 euro, non contengono alcuna traccia di Claudio Nanni. Da chi ha ricevuto, dunque, quei soldi? E in cambio di cosa? Il caso è tutt’altro che risolto per gli inquirenti. E i dubbi sono davvero numerosi, soprattutto ora che Nanni e Barbieri si accusano a vicenda.

