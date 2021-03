Lombardia ancora zona rossa, mentre il Lazio potrebbe avviarsi verso la zona arancione passando così nella fascia con regole, misure e divieti meno restrittivi per scuole, negozi e spostamenti. A indicare la possibile nuova ‘mappa dei colori’ delle regioni italiane sono i dati dei bollettini con contagi e morti di oggi, ma il ‘verdetto’ ufficiale arriverà soltanto domani con il monitoraggio dell’Iss, i dati della cabina di regia e l’eventuale ordinanza del ministro della Salute.

5.046 intanto, scrive Adnkronos, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore mentre le persone decedute sono 100, facendo così salire a 30.185 il numero totale di morti dall'inizio dell'epidemia. 59.696 i tamponi effettuati, con il rapporto positivi/tamponi che si attesta all'8,4%. Va meglio nel Lazio, che spera in un ritorno in arancione con "il valore Rt è a 0.99" e "una riduzione del numero dei focolai" di coronavirus nella Regione, spiega l'assessore alla Sanità D'Amato. 2.055 i contagi e 33 morti i morti registrati dal bollettino di oggi, ma c'è ottimismo grazie al calo di incidenza.















E il governatore Nicola Zingaretti annuncia su Facebook: con l'eventuale passaggio in arancione scuola in presenza confermata da lunedì 29 marzo, cioè per "asili, elementari e medie. Dopo Pasqua potranno riaprire le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione", si legge nel post. Intanto c'è chi inizia a pensare alla stagione estiva.















"Io mi immagino di andare in spiaggia senza mascherina, ma ovviamente sempre con le precauzioni previste". Questa la previsione del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, che in merito all'estate aggiunge: "mi aspetto che a giugno, avendo tutte le dosi promesse, potremmo avere magari i due terzi della popolazione, se non i tre quarti di coloro che desiderano la vaccinazione, che possano aver già ricevuto una dose".











Rispetto alle riaperture, spiega, “ad oggi stiamo vivendo ancora la terza ondata ma in prospettiva bisogna pensare anche alle riaperture: ora non sono pensabili ma sono programmabili. Poi è chiaro, se arrivasse un’ulteriore variante le cose non potranno andare così. Il miglior vaccino poi – conclude Sileri – arriverà tra un po’, e sarà l’estate, perché questo virus non ama tanto l’estate”.

