Una proroga per le misure anti coronavirus contenute nel decreto legge che scadrà subito dopo Pasqua, precisamente il 6 aprile. Il prolungamento della stretta anti contagio è infatti una delle ipotesi prese in considerazione dal governo per cercare di contenere la diffusione del Covid-19.

L’esecutivo sta studiando una mini-proroga fino all’11 aprile ma si pensa – su richiesta dell’ala rigorista – anche a una stretta più dura con una proroga delle attuali misure per un altro mese, fino al 1 maggio, e tutta l’Italia in zona rossa e arancione, accantonando dunque la fascia gialla. Tutto dipenderà dai dati di questa settimana anche se martedì, durante il vertice con Roberto Speranza e i capi del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, stando a quanto riporta Il Messaggero, è stato però fatto notare a Mario Draghi che “l’andamento dei contagi resta allarmante e non è il caso di allentare la stretta anche se la curva dell’epidemia si sta appiattendo”. (Continua a leggere dopo la foto)















Come scrive La Repubblica, c’è un confronto acceso tra le varie anime del governo: da una parte Lega e Forza Italia spingono per un progressivo allentamento (con la reintroduzione della zona gialla) dall’altra ci sono le forze politiche, capitanate dal ministro della Salute Roberto Speranza che vogliono mantenere la linea del rigore, con l’Italia divisa tra zona rossa e zona arancione per tutto il mese di aprile con l’unica eccezione per le scuole: si ritornerà in presenza anche nelle zone rosse fino alla prima media. (Continua a leggere dopo la foto)















“Se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a pensare anche alle riaperture: riaprire la scuola in primis. Le primarie e quelle dell’infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni. E quindi speriamo subito dopo Pasqua”, ha detto il premier Mario Draghi al Senato. (Continua a leggere dopo la foto)









Con l’arancione e le sue regole confermati in tutta Italia: chiusura di bar e ristoranti, teatri, palestre e piscine. Stop ai centri commerciali nel week-end e coprifuoco dalle 22 alle 5. In zona rossa tutti i negozi, tranne quelli di generi alimentari, tabaccai e farmacie, resteranno chiusi. Resterebbero bloccati anche gli spostamenti tra regioni, possibili solo per i motivi consentiti dal dpcm.

