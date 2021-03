Leonardo ha 88 anni e 13 lauree, è il secondo uomo più laureato d’Italia: “E non è finita qui…”

Troia, lui si chiama Leonardo Altobelli e la sua storia fa il giro del web. Ben 88 anni appena compiuti, Leonardo è un medico in pensione che continua a dedicare la sua vita allo studio. Aggiunge al suo curriculum anche un master in Criminologia alle sue 13 lauree. Ma non si ferma qui, perchè il dottor Altobelli ha pensato bene di iscriversi anche al corso di laurea in Scienze investigative.

Conosciuto e stimato a Troia non solo come medico ma anche come sindaco, e adesso aggiunge anche il titolo di essere il secondo uomo più laureato al mondo. La lista è lunga, e le soddisfazioni, probabilmente, incommensurabili: Medicina e Chirurgia conseguita a Siena nel '69, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Archeologia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria e Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia e Biotecnologie.















Conferma lui stesso: "Sono lo studente più anziano del mondo ed il secondo più titolato". E alla lista è bene aggiungere anche 7 diplomi in medicina sociale, medicina dello sport, diritto sanitario e tutor di medicina generale. Tutto questo con il supporto e il costante incoraggiamento delle sorelle Giuseppina e Grazia, i figli e la moglie. Ma esiste un segreto.















Pare che Leonardo abbia un segreto, un'arma vincente che sfodera in ogni situazione. Ma è un segreto che richiede costanza e tanta buona volontà. Ebbene, il secondo uomo più laureato al mondo non fa che usare la sua memora "che alleno quotidianamente studiando e applicandomi costantemente". Ma tutto questo non può accadere senza motivazioni forti che lui stesso sottolinea.









“Siate seri e volenterosi. Se iniziate un percorso dovete portalo a termine con serietà”. E infatti Leonardo ha una sua ‘strategia’ di apprendimento: “Studio solo quando c’è da dare un esame altrimenti il mio tempo lo dedico ad altre attività”. E un altro percorso lo attende, quello in Scienze investigative laurea triennale. E tutti noi facciamo il tifo per lui: forza Leonardo!

