Appartamento in fiamme, donna muore gettandosi dalla finestra per salvarsi. Gravissimo il marito

Una donna di 66 anni è morta dopo essere precipitata dalla sua abitazione avvolta dalle fiamme a Campo de Fiori, nel centro storico di Roma, precisamente in via Monserrato. L’incendio è divampato nella mattinata di mercoledì 24 marzo in un appartamento in cui abitavano marito e moglie.

Erano le 8, 30 circa, quando la donna presa dal panico avrebbe tentato di fuggire dall’appartamento in fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi, lanciandosi dalla finestra della sua abitazione al terzo piano e cadendo nel cortile interno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto i tentativi per salvarle la vita sono stati inutili. All’interno dell’abitazione si trovavano marito e moglie, rispettivamente di 66 e 74 anni. (Continua a leggere dopo la foto)















L’incendio con le fiamme che hanno avvolto la casa è divampato nella mattinata di mercoledì 24 marzo. Presa dal panico, la donna ha provato a fuggire dalla finestra precipitando nel cortile interno della palazzina del Rione Regola prima dell’arrivo dei soccorritori. Grave il marito, che è stato soccorso dagli operatori del 118, trasportato e ricoverato in codice rosso in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)

















I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l’incendio e hanno dichiarato l’appartamento inagibile per i danni strutturali provocati dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con tre macchine dei pompieri, due botti, un’autoscala, carro teli, carro autoprotettori, il capoturno provinciale e funzionario di guardia e le forze dell’ordine per i rilievi scientifici e gli accertamenti del caso. (Continua a leggere dopo la foto)









In mattinata è divampato un incendio anche in un appartamento in via Giovanni Battista Scozza, 15E. Le fiamme hanno coinvolto l’interno dell’abitazione e una anziana è stata tratta in salvo e assicurata alle cure del personale sanitario del 118 e le sue condizioni sarebbero buone.

“Quello che si vede non è la realtà”. Isola dei Famosi, Akash Kumar costretto a parlare dopo quello che è successo