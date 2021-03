Guardrail infilza l’abitacolo. Incidente sulla provinciale: morto 25enne, gravissimo un altro passeggero

Bari, tragico incidente sulla strada provinciale 110, che collega Modugno a Carbonara. Carlos Modugno era diventato da poco papà, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il ragazzo di appena 25 anni si trovava a bordo del furgoncino aziendale e con lui anche il collega alla guida del mezzo, di 22 anni. I due stavano raggiungendo il posto di lavoro quando il veicolo finisce fuori strada.

Carlos Modugno è la vittima del tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale 110, nel Barese. Erano le 6.10 del mattino quando insieme al collega, si trovava a bordo del furgoncino aziendale della ditta di pulizie per cui era stato assunto. Il 25enne era di origini messicane ma residente a Palese. Nella sua vita una grande passione per la musica che lo ha reso conosciuto nella scena musicale della zona.















Papà da poco, Carlos aveva ancora molti sogni da realizzare, come quello di vedere crescere il figlio. Ma la sua vita si stronca sulla strada. I due colleghi stavano andando a lavorare a Bari, quando il 22enne alla guida ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e impattando violentemente sul guardrail metallico a bordo strada, da cui il mezzo viene letteralmente trafitto.

















Sul posto immediato il pronto intervento delle ambulanze e non solo, anche la squadra dei carabinieri impegnati nei rilievi. Codice rosso per il 22enne alla guida del mezzo di Palo del Colle. Per Carlos, invece, nulla da fare. Ancora da accertare le cause che hanno portato a perdere il controllo del mezzo e al momento nessun segno di urti con altre auto.









Al momento l’ipotesi avanzata dagli inquirenti è quella che vedrebbe il mezzo uscire dalla carreggiata a cause di eccessiva velocità, per un ostacolo improvviso o a causa dell’asfalto bagnato. Resta da accertare, inoltre, se il conducente sia stato colto da un improvviso malore, o che sia andato incontro a una banale distrazione che però è costata la vita a Carlos. Un vuoto incolmabile nella vita di familiari e amici.

