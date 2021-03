“Cosa succede a chi rifiuta AstraZeneca”. Vaccini anti Covid, l’annuncio di Franco Locatelli

Venticinque casi trombotici su 20 milioni di vaccini. Sono questi i numeri registrati in seguito alla vaccinazione annunciati dal presidente del Css Franco Locatelli nella conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Ema sul vaccino AstraZeneca.

Il vaccino covid AstraZeneca “è sicuro ed efficace”. In Italia, dopo le news relative al via libera dell’Ema, ricomincia a somministrare le dosi del farmaco prodotto dalla multinazionale anglosvedese. L’ok è arrivato nel pomeriggio di ieri, con la conferenza degli esperti dell’agenzia europea del farmaco. Dopo lo stop, legato alle segnalazione di eventi trombotici, si riparte. Il vaccino AstraZeneca, dice l’Ema, “non è associato all’aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici e coaguli di sangue”.

"Alcuni Paesi hanno sospeso le vaccinazioni. La conclusione scientifica a cui siamo arrivati offre ai Paesi le informazioni per prendere una decisione ponderata relativa all'uso del vaccino AstraZeneca nella loro campagna vaccinale", ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Ema, ribadendo che "i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 superano i possibili rischi". Cooke ha poi fatto sapere che "avvieremo ulteriori approfondimenti per capire di più" sui "rari" eventi avversi segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca.















"Durante le attività di indagine e revisione" avviate su alcune segnalazioni, "abbiamo cominciato a vedere un piccolo numero di casi di un raro e inusuale ma molto serio disturbo della coagulazione e questa osservazione ha innescato una ulteriore revisione focalizzata", ha rilevato Cooke. L'agenzia ha messo a disposizione dei vari Stati "le informazioni per adottare una decisione ponderata". E l'Italia, oggi alle 15, riprenderà a somministrare il vaccino.

Ma gli scettici non sono pochi e oggi il presidente del Css Franco Locatelli ha spiegato cosa succede a chi rifiuta il vaccino Astrazeneca. "Se una persona viene chiamata per il vaccino di AstraZeneca e rifiuta di vaccinarsi verrà successivamente nel tempo considerata per altre tipologie di vaccini. Sono state date ad oggi indicazioni per un uso preferenziale dei vaccini a mRna per gli over-80, personale sanitario o Rsa e soggetti estremamente vulnerabili".

















"Abbiamo valorizzato il principio della massima precauzione arrivando alla sospensione temporanea del vaccino di AstraZeneca – ha detto Locatelli – È stato valutato che su 20 mln di persone vaccinate in Ue e Gb non ci sono evidenze che il vaccino AstraZeneca, che copre al 100% per forme gravi, incrementi il rischio di complicanze tromboemboliche. In tutto ci sono 25 casi trombotici su 20 mln di vaccinati e non è dimostrabile un nesso di causalità e ricordiamo che l'infezione Covid è assai più pericolosa anche per questo tipo di infezioni".









“Nonostante i pronunciamenti di Ema vi sarà un’attenzione e saranno condotti ulteriori studi per chiarire i determinismi alla base degli eventi trombotici rari. Il nostro Paese ha tutti gli strumenti per approfondire pur a fronte dell’estrema rarità degli eventi, proprio perchè non si vuole trascurare nulla. Tali valutazioni saranno anche condotte creando gruppi di lavoro in Aifa”.

