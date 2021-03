‘Fuori porta’ a Pasqua (e non), dove si può andare e dove no. Quali sono le regole nelle varie regioni

La Sardegna, zona bianca, ‘chiude’ le seconde case ai non residenti con una nuova ordinanza: secondo le regole, dal 18 marzo al 6 aprile l’ingresso in Sardegna per recarsi nelle cosiddette seconde case, da parte di persone non residenti nell’Isola, è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

In ogni caso, rimane in vigore l'Ordinanza regionale che prevede che si sia effettuato o si effettui allo sbarco un tampone o si sia in possesso della certificazione di avvenuta vaccinazione anti Covid. E' quanto prevede l'ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, firmata nella tarda serata di oggi.















I vettori e gli armatori, prevede l'ordinanza, prima dell'imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla ricevuta dell'avvenuta registrazione dei passeggeri sull'applicazione "Sardegna Sicura", la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal Dpcm dello scorso 2 marzo per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e vietano l'imbarco nel caso in cui la documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei requisiti.

















Stop agli spostamenti anche per chi ha le seconde case in Valle D'Aosta e Alto Adige. Queste ordinanze però, come spiega Repubblica, sono di dubbia costituzionalità dato che limitare le libertà personali è competenza del governo nazionale. Secondo il dpcm, sebbene sia vietato spostarsi tra una regione e l'altra se non per motivi di salute, lavoro o urgenza, è comunque possibile rientrare presso il proprio domicilio, residenza o abitazione e molte persone hanno proprio come domicilio o residenza la seconda casa. La regione Val d'Aosta e Bolzano hanno provato a bloccare questa possibilità, ma le loro ordinanze potrebbero essere impugnate perché incostituzionali.









Intanto chi ha la seconda casa nella regione Valle d’Aosta e in Alto Adige, almeno per il momento, non può spostarsi. Poi c’è il caso della Campania, con lo stop delle seconde case per le persone che risiedono in regione, ma non per quelli che invece risiedono fuori. Per esempio, chi abita a Salerno non può andare nella seconda casa di Ischia. Ma chi abita a Torino potrebbe invece arrivare a Ischia senza incorrere in sanzioni.

