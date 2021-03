“Picco del virus in 8 regioni a metà aprile”. Covid, lo studio italiano: chi è a rischio

Sono 23.059 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 17 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 431 morti, un dato che porta a 103.432 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 3.317 persone (+61 da ieri). I guariti in totale sono 2.639.370 (+19.716), gli attualmente positivi 539.008 (+2.893).

La regione che ha fatto registra l’incremento più alto dei casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 4.490 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 2.665. Oltre 500 morti per Covid-19 in Italia nella sola giornata del 16 marzo. Un dato mai così alto dal gennaio scorso e ancora destinato a crescere. “Purtroppo nei prossimi giorni si impennerà in modo piuttosto netto”, spiega all’Adnkronos Salute Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano. “Questi sono i morti della nuova ondata. Detto così sembra una pratica burocratica”, riflette l’esperto scusandosi per “il cinismo” dei numeri, ma di fatto sintetizza il tragico “trend classico di questa epidemia”. (Continua a leggere dopo la foto)















La dura legge della pandemia, una curva che si ripete in attesa di una massiccia campagna vaccinale capace di domarla. Intanto è stato pubblicato uno studio che riesce a prevedere la pressione sugli ospedali, stimando con un anticipo di circa 12 giorni il numero dei ricoveri nei reparti Covid e nelle unità di terapia intensiva. Il modello è stato messo a punto da Mauro Gaspari, docente di Informatica nel dipartimento di Informatica – Scienze e Ingegneria dell’Università di Bologna, e dallo statistico Livio Fenga ed è stato pubblicato sul sito MedRxiv e sottoposto alla rivista Sensors. (Continua a leggere dopo la foto)

















Per metà aprile si prevede, in base all’andamento dell’algoritmo, un aumento di casi positivi in otto regioni. “Si tratta di un modello basato sulla combinazione di previsioni e dal quale – spiega Livio Fenga – emerge un incremento di casi positivi in regioni che potremmo considerare sorvegliate speciali”. La Campania, che passa dai 98.073 positivi registrati complessivamente fino al 16 marzo ai circa 127.317 previsti per metà aprile. Il modello prevede tassi di crescita molto sostanziali anche in Calabria, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. (Continua a leggere dopo la foto)









Situazione diversa per il Lazio in sui ”si notano segnali che potrebbero portare verso l’uscita da zona rossa nell’arco di due settimane, passando da 54.371 casi rilevati al 16 marzo ai 44.294 previsti per a metà aprile”, spiega Fenga. Secondo il report si prevedono buoni risultati anche per Sicilia, Umbria e Sardegna.

“Riprendete ‘sto ca**…”. Paolo Del Debbio perde le staffe in diretta. E parte la sfuriata