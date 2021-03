Zona rossa, possibile spostarsi anche fuori comune e fuori regione: tutte le deroghe previste

Pericolo assembramenti nel weekend e nei giorni di Pasqua, zona rossa dal 3 al 5 aprile. Scatta il ‘piano’ del Viminale per contrastare la diffusione del coronavirus attraverso controlli più serrati. Le indicazioni sono contenute nella circolare a firma del capo di gabinetto Bruno Frattasi, inviata dal Viminale ai prefetti e relativa al decreto legge del 13 marzo scorso con le nuove misure di contenimento del virus.

Da lunedì 15 marzo 2021, undici regioni e la provincia autonoma di Trento sono entrate in zona rossa, con più di metà degli italiani, dunque, sottoposta alle regole più restrittive sul fronte della lotta al Covid. E tutta l’Italia si tingerà di rosso a Pasqua: il 3, 4 e 5 aprile. Il quadro è molto simile al lockdown di marzo e aprile 2020. (Continua a leggere dopo la foto)















Gli spostamenti in zona rossa sono vietati se non per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, didattica a distanza al 100%, passeggiate solo vicino casa, cinema e teatri chiusi così come negozi (ad eccezione delle attività considerate essenziali come farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e altre specifiche categorie), parrucchieri e barbieri. Ma ci sono delle deroghe agli spostamenti fuori comune e regione.

Tra questi casi la possibilità di fare la spesa in un comune confinante se i negozi essenziali sono più economici, fare volontariato, sport, passeggiate (anche con animali domestici), andare a messa e gettare la spazzatura. È vietato far visita ad amici o parenti autosufficienti, ma è possibile spostarsi da comune o regione per assistere parenti non autosufficienti, per il ricongiungimento tra coniugi o partner, ma solo se il luogo scelto coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione. (Continua a leggere dopo la foto)

















Seconde case – Può andare in una seconda casa, anche in un’altra regione (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa) solo chi può provare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021. La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente lo stesso nucleo. Un’altra deroga per gli spostamenti fuori comune o regione è quella per i genitori separati, che possono raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli a casa, per i funerali di parenti non oltre il secondo grado, portare un animale dal veterinario, recarsi presso autoconcessionarie o autofficine e visitare case da prendere in affitto o acquistare. (Continua a leggere dopo la foto)









Particolari deroghe al divieto di spostamenti sono previste nei giorni di Pasqua (3, 4 e 5 aprile). Visite a parenti e amici consentite su tutto il territorio nazionale. Ci si può recare presso un’altra abitazione privata, all’interno della stessa Regione, solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, in massimo 2 persone, eventualmente in compagnia di figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

