Musica in lutto, addio all’amato dj. Lo schianto fatale, lascia la moglie e un figlio piccolo

Si chiamava Cristiano Labartino la vittima dell’incidente avvenuto sull’A1 nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni. Per l’uomo, 46 anni, non c’è stato nulla da fare, l’impatto che ha coinvolto un’auto, un grosso camion e un furgone non gli ha lasciato scampo.

Cristiano Labartino, noto come Mr Flower, era un dj molto conosciuto nel quartiere dove viveva. In molti, dopo la tragica notizia, lo hanno ricordato con un pensiero sui social. Era sposato e padre di un figlio. L'incidente si è verificato sull'autostrada del Sole, tra Roma sud e Frosinone ed ha coinvolto tre veicoli: un'auto, un grosso camion e un furgone.















Lo scontro, avvenuto intorno alle 7.30 nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni e Cristiano Labartino era alla guida di un furgone e lo scontro non gli ha lasciato scampo. Cristiano era molto conosciuto a Guidonia Montecelio e negli ambienti della movida, con il nome di Mr. Flower, perché era un dj e aveva suonato in molte discoteche anche internazionali e feste private.

















"Un uomo che scoppiava di vita, sempre sorridente, burlone e scherzoso. Purtroppo aveva perso il papà quando era ancora giovane ma questa tragedia non gli aveva tolto la voglia di vivere. Lo conoscevo da una vita e non lo ricordo mai arrabbiato", lo ricorda Mauro, storico amico di famiglia di Cristiano.









Era molto conosciuto nelle mete turistiche più ambite ed aveva tenuto session a Djerba. Poi nell’ambita meta turistica di Boca Chica a Santo Domingo, in Messico e a Sharm el-Sheikh. Cristiano, che lascia una moglie ed un figlio piccolo.

