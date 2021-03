Il 13 gennaio 2012 il naufragio della Costa Concordia, tra le più gravi tragedie marittime della storia italiana, costata la vita a 32 persone e il ferimento di altre 110. Salpato dal porto di Civitavecchia con 4.229 persone a bordo (3.216 i passeggeri, 1.013 i membri dell’equipaggio). Il transatlantico urta lo scoglio de Le Scole all’Isola del Giglio, causando uno squarcio di 70 metri sul lato sinistro.

La nave da crociera si arena sullo scalino roccioso del basso fondale di Punta Gabbianara, a nord di Giglio Porto, dove il comandante Francesco Schettino aveva deciso di passare per fare il cosiddetto 'inchino', cioè il saluto agli abitanti dell'Isola, tradizione in tante navi da crociera. La Concordia passa a 0,28 miglia marine dalla costa, circa 518 metri.















Uno dei personaggi noti della tragedia è sicuramente Domnica Cemortan, allora 25enne che nel momento dello schianto della nave da crociera con lo scoglio del Giglio si trovava con l'allora comandante Francesco Schettino in plancia. Dopo la tragedia la ragazza è tornata nel suo Paese e ha cambiato decisamente vita. È diventata famosa facendo l'attivista schierata a difesa delle donne, impegnata a raccogliere firme per far tornare in carcere tre uomini accusati di violenza sessuale nei confronti di una minorenne.

















Recentemente è tornata a parlare della tragedia della Costa Concordia sulla sua pagina Facebook. Domani saranno 9 anni dal naufragio della Costa Concordia. Ho deciso domani di fare una diretta su questo argomento intorno alle 20:00. Se avete domande fatele qui nei commenti e domani le affronterò. Ancora dopo tanti anni molti pensano ancora che io fossi insieme al capitano al timone della nave", aveva scritto la moldava sulla sua pagina social chiedendo ai suo follower di fare domande sulla tragedia che l'ha vista, suo malgrado, protagonista.









Nel suo account Facebook Domnica Cemortan pubblica foto della sua nuova vita. Nel 2019 la rivista moldava Vip ha inserito il suo nome tra le 100 donne più sexy del suo paese ed è diventata anche opinionista quotata tra le tv locali e nazionali, personaggio noto del mondo della televisione e della radio.

