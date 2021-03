Terribile incidente, muore una ragazza di 22 anni. 3 feriti di cui 2 gravi

Drammatico incidente a Benevento. Ieri, 6 marzo, ha perso la vita una ragazza di 22 anni. Si tratta dell’ultimo terribile incidente in cui coinvolto un giovanissimo. Una tragedia che avrebbe potuto essere ancora peggiore. Tre persone, sempre giovanissime, sono rimaste ferite nello schianto. A quanto si apprende dai media locali L.L., queste le iniziali della ragazza originaria di Arpaia si trovava a bordo di un’automobile, un fuoristrada, in via Paolo VI.

Quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo della vettura, che è finita in una scarpata al lato della carreggiata, ribaltandosi. Subito sono stati allertati i soccorsi. Poco dopo, sul posto, sono arrivati i medici del 118 insieme a un'automedica. Purtroppo per la 22enne non c'è stato nulla da fare, era già morta. I feriti, due dei quali, come detto, gravi, trasportati in codice rosso al più vicino ospedale.















Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre la vittima e i feriti dalla vettura ribaltata, nonché gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara.

















In primo luogo resta da stabilire chi dei giovani fosse alla guida della vettura.Sul posto anche il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della 22enne: la salma è stata poi trasferita all'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento, dove nelle prossime ore, come da prassi in questi casi, sarà effettuata l'autopsia per determinare le esatte cause del decesso.











I funerali saranno stabiliti solo dopo che l’autorità giudiziaria avrà svolto tutte le indagini del caso. Sui social intanto un fiume di dolore ha accompagnato la notizia della scomparsa della ragazza, volata in cielo troppo presto.

