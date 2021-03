“Ho un’altra donna, voglio rifarmi una vita”. A 93 anni chiede il divorzio per andare a vivere con l’amante

“Voglio rifarmi una vita”. È l’urlo di libertà di un 93enne. Per lui non è mai troppo tardi per ricominciare. Ha deciso di separarsi dalla moglie 7 anni più giovane di lui. Al diavolo gli acciacchi e il diniego di figli e nipoti. Lui è convinto e va avanti per la sua strada. E come spesso accade in queste situazioni c’è lo zampino di una terza persona.

Si tratta di un’altra donna, più o meno coetanea della coppia, che il 93enne avrebbe conosciuto in un circolo e della quale si sarebbe perdutamente innamorato. La moglie non l’ha resa bene: lei è cattolica e non conosce eccezioni all’indissolubilità del matrimonio. Ma lui è irremovibile: lei in un primo momento avrebbe negato la via della separazione consensuale. (Continua dopo la foto)















Poi ha dovuto arrendersi: e la vicenda è finita davanti al tribunale civile di Arezzo con la decisione comune di mettere fine al lungo matrimonio. Nonostante i ripetuti “no” della moglie, il marito è stato deciso ed è andato vanti per la sua strada presentandosi nello studio del suo avvocato, Marco Acquisti di Arezzo, e gli ha chiesto di avviare le pratiche. “Rivoglio la mia libertà, voglio rifarmi una vita”, avrebbe detto. (Continua dopo la foto)

















Stupiti i figli della coppia che hanno cercato in tutti i modi di far desistere il padre. Il pensionato ha ribadito la voglia di vivere una nuova storia con un’altra donna, conosciuta sembra qualche mese addietro, alla quale si riferisce come “la mia compagna”. I due si sarebbero incontrati in un circolo culturale, qualche mese prima del lockdown. E tra un ballo e una partita a carte si sarebbero innamorati, tanto da decidere di andare a vivere insieme. Pertanto la contesa sulla separazione è finita sul tavolo del presidente del tribunale di Arezzo. (Continua dopo la foto)









Dopo una faticosa mediazione il giudice ha formulato una proposta di conciliazione che entrambi hanno accettato. Lei, l’ex moglie 86enne (assistita dall’avvocato Michela Pellegrini) manterrà l’usufrutto della loro casa di Arezzo. Lui se ne andrà di casa e dovrà versarle un assegno mensile da 300 euro. Il 93enne ha accettato le condizioni proposte dal giudice anche perché c’era il rischio che le cose andassero per le lunghe a causa del Covid e di un un problema di salute della signora. E giovedì scorso – con i soli avvocati in aula e i due ex coniugi in videoconferenza – è arrivata la soluzione alla contesa. Se il 93enne non cambierà idea, spiegano dal tribunale, tra sei mesi potrà formulare la richiesta di divorzio.

