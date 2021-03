La terza serata di Sanremo 2021 , dedicata alle cover dei 26 Big in gara sul palco dell’Ariston, che ha visto alla fine in testa nella classifica provvisoria dei primi dieci cantanti Ermal Meta, ha fatto registrare un ascolto medio di oltre 7 milioni e 600mila spettatori. Per quanto riguarda la prima parte della serata, scrive Adnrkonos, sono stati 10.596.000 gli spettatori, con il 42,4% di share.

L'anno scorso gli ascolti della prima parte della terza serata erano stati 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. La seconda parte è stata seguita invece da 4.369.000 spettatori con il 50,6% di share. Lo scorso anno, era stata seguita da 5.636.000 spettatori con il 57,2% di share. L'ascolto medio della serata di ieri è stato così di 7.653.000 spettatori con il 44,3% di share. L'anno scorso era stato di 9.836.000 spettatori con il 54,5% di share. Tra i momenti particolarmente toccanti ieri quello dell'attrice e ballerina Antonella Ferrari, malata di sclerosi multipla.















"Sognavo sin da bambina di salire sul palco dell'Ariston e per un'attrice come me, che è ferma da un anno e che festeggia quest'anno 20 anni di carriera, non poteva esserci festa più bella. Il mio spettacolo è autobiografico e voi avete ascoltato una parte drammatica ma si ride anche molto. La malattia non deve essere protagonista. Io non sono la sclerosi multipla, sono Antonella Ferrari", ha detto l'attrice, prima di lasciare il palco.















La classifica della serata cover, ottenuta con il voto degli orchestrali di Sanremo, ha visto in testa Ermal Meta, a seguire Orietta Berti e gli Extraliscio feat Davide Toffolo. La serata di duetti e cover per i Big si è aperta con l'omaggio a Lucio Dalla, scomparso 9 anni fa. I Negramaro hanno eseguito il brano '4/3/1943'. Ora una notizia che rischia di agitare ancora più le acque.











A dare l’annuncio in conferenza stampa è Amadeus. WCon grande dispiacere per me – annuncia Amadeus – devo comunicare che Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. La conduttrice, che è stata al timone del festival nel 2004, avrebbe dovuto partecipare alla serata finale del 6 marzo.

