Sono 20.884 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 347 morti. Tasso di positività al 5,8% su 358.884 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva 2.411 persone con un aumento di 84 unità, crescono anche quelle ricoverate nei reparti Covid che sono 19.763, 193 in più.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.976.274 persone, mentre ne sono morte 98.635. I guariti sono in totale 2.440.218, 14.068 in più da ieri, mentre gli attualmente positivi sono 437.421. Numeri che fanno paura. “Tempo una decina di giorni o un paio di settimane e il numero delle vittime per il Covid salirà dai circa 280 decessi quotidiani a una media di 340 morti al giorno”, spiega Giovanni Sebastiani, matematico dell’istituto applicazioni calcolo del Cnr, il Centro nazionale delle ricerche, intervistato dalla AdnKronos, fa “in base ai calcoli effettuati sulle curve delle terapie intensive e dell’incidenza dei decessi, sempre che le condizioni epidemiologiche non cambino: fra 10-14 giorni, avremo un’incidenza media della mortalità uguale a circa 340 decessi al giorno a fronte dei 280 decessi in media calcolati ieri”. Continua dopo la foto















Spiega a questo proposito Sebastiani: “La curva dei decessi è la cosa più facile da prevedere, perché in qualche modo i numeri sono già ‘scritti’, essendo eventi finali di fatti che sono già accaduti; dalla mia analisi si può prevedere con un grado di affidabilità piuttosto alto che in questi giorni la curva media dei decessi a livello nazionale tornerà a salire, perché è quello che sta facendo ora la curva delle terapie intensive Ovviamente, la curva risalirà nella sua fase iniziale al minimo, in modo estremamente lento ma inesorabile”. Continua dopo la foto















Intanto il Piemonte si blinda. Dad al 100% per 15 giorni a scuola, da lunedì 8 marzo, dalla seconda media alle superiori. Lo comunica il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che, insieme all’assessore all’Istruzione, Elena Chiorino, in queste ore ha incontrato gli epidemiologi dell’Unità di crisi e i rappresentanti degli enti locali e del mondo scolastico. Continua dopo la foto











Venerdì, inoltre, fanno sapere ancora Cirio e Chiorino, alla luce dei dati degli oltre 30 distretti sanitari del Piemonte, si procederà con misure più restrittive estendendo la didattica a distanza anche per gli ordini e gradi scolastici inferiori nelle aree dove l’incidenza dei contagi supera la soglia di allerta (250 casi ogni 100 mila abitanti, ndr) o sono presenti gli altri parametri in attuazione del nuovo Dpcm (presenza certificata di casi da variante con azioni restrittive già attuate e incremento improvviso di contagi nell’ultima settimana).

