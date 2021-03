L’Italia è ancora alle prese con la pandemia da coronavirus. Nonostante sia arrivato il vaccino, la situazione epidemiologica è ancora molto seria, non a caso il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato un nuovo Dpcm che varrà dal prossimo 6 marzo al 6 aprile, quindi anche per Pasqua e Pasquetta. E in queste ore a lanciare un allarme è stato il consulente del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per il piano vaccinale, Guido Bertolaso, il quale non ha usato mezzi termini.

La situazione legata al Covid-19 appare dunque molto difficile e non si intravede ancora la luce, anche se con la campagna vaccinale si spera di intravedere i primi risultati importanti tra qualche mese. Come detto Guido Bertolaso ha rilasciato dichiarazioni molto preoccupanti che stanno mettendo in ansia non solo la Lombardia, bensì tutta l’Italia. Parole che i cittadini hanno dunque accolto con tristezza e che fanno comprendere che non occorrerà abbassare la guardia assolutamente. (Continua dopo la foto)















Guido Bertolaso, in una conferenza stampa tenutasi presso Palazzo Pirelli, ha quindi annunciato: “A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre. Ovviamente è fuori discussione che bisogna vaccinare, si può fare molto di più rispetto a quello che stiamo già facendo”. (Continua dopo la foto)















Il consulente della Lombardia ha aggiunto: “Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni. Avrei molti motivi per essere avvilito e frustrato, a partire dall’andamento della pandemia, alle due province in zona rossa a tutti gli effetti, fino alle rianimazioni piene, compreso l’ospedale in Fiera che ha 57 ricoverati in terapia intensiva. Statistiche molto pesanti, oltre al sistema di prenotazioni che continuano a funzionare male”, ha concluso l’ex capo della Protezione Civile italiana. (Continua dopo la foto)









Dunque col nuovo dpcm firmato da Draghi ecco le misure che dovranno essere applicate dal 6 marzo al 6 aprile, in particolare fino al 27 marzo è stato confermato il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Per il resto, come si legge sul sito ufficiale del governo, anche nelle zone bianche restano “sospesi gli eventi che comportano assembramenti”.

“Grande dolore, sto soffrendo con lei”. Sanremo 2021, Rosario Fiorello si commuove davanti a tutti