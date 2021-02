Il maxi incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, venerdì 26 febbraio. Il luogo del tragico episodio è l’autostrada A4 Brescia-Milano, che ha reso necessaria la chiusura del tratto tra Ospitaletto e Castegnato in entrambe le direzioni.

Il tremendo schianto, di cui ancora non è stata resa nota la dinamica, ha coinvolto più veicoli. Esatto luogo: altezza del km 207+400 in direzione Milano. Un maxi scontro che non è stato possibile evitare e che ha impegnato i soccorsi per tutta la mattinata.





























Nel sinistro un mezzo pesante ha preso fuoco. Una volta divampato l'incendio, alte e nere colonne di fumo si sono rese parecchio visibili già a chilometri di distanza. C'è da specificare che dei pesanti coinvolti nello schianto uno trasportava glicerina e l'altro pellet. Allo stato attuale delle cose non risultano feriti gravi. Lungo la tratta autostradale chiusa, il traffico è bloccato da code e rallentamenti. La Polstrada ha segnalato che per chi viaggia in direzione Milano, l'uscita obbligatoria è quella di Castegnato, luogo in cui si registrano attualmente 3 km di coda.









Per chi invece si trova diretto verso Brescia, l’obbligo è quello di uscire a Ospitaletto dove ci sono 2 km di coda. Un’alternativa da Venezia verso Milano prendere la A35 verso Milano e rientrare in A4 direzione Torino, chi da Milano deve andare verso Brescia, prendere la A58, poi la A35 e rientrare in A4 a Castagneto. Sul luogo dell’incidente sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

