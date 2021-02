L’auto sbanda, poi l’impatto e la dinamica choc. Il corpo senza vita di Lorenzo, 24 anni, estratto tra le lamiere

Canossa, ancora una tragedia in strada. In seguito a un grave incidente avvenuto sulla E45, Lorenzo Campanini perde la vita a soli 24 anni. Il giovane ragazzo, a bordo della sua auto, viaggiava da Ravenna verso Cesena. Lo scontro contro il camion è stato letale. Rimangono ancora da accertare le dinamiche dell’incidente che hanno spezzato la vita del 24enne reggiano.

Erano circa le 16 quando la Volkswagen Golf con alla guida Lorenzo ha colpito un muricciolo laterale all’altezza del km 247 sulla E45. Dopo essersi cappottata, è stato impossibile evitare il violento impatto contro un camion, che procedeva in direzione opposta. Il giovane 24enne originario di Canossa, dov’era molto conosciuto e stimato, muore sul colpo. Alla guida del camion un autista rumeno rimasto illeso ma sotto choc. (Continua a leggere dopo la foto).















Dalle prime ricostruzioni fornite dalla polizia stradale di Bagno di Romagna in merito alla dinamica che ha condotto al drammatico incidente, si apprende che con molta probabilità Lorenzo aveva terminato il turno di lavoro. Il ragazzo indossava ancora quella divisa tanto desiderata, quello come infermiere per la Pubblica assistenza di Ravenna. Inoltre il giovane svolgeva l’attività di volontario nella Croce Rossa di Canossa. (Continua a leggere dopo la foto).















Tutto è avvenuto all’altezza di Borgo Faina, un tratto di strada dove la corsia si restringe per lavori in corso. E sulle pagine de La Gazzetta di Reggio, si apprende che “non è chiaro se sia stata la velocità o una perdita di controllo improvvisa del veicolo a causare l’incidente ma, nel tentativo di svoltare a sinistra per immettersi nella carreggiata opposta, il 24enne ha colpito con la ruota anteriore lo spigolo del jersey e la sua Golf ha letteralmente preso il volo”. (Continua a leggere dopo le foto).









Su posto non solo l’ambulanza del 118 ma anche la squadra dei vigili del fuoco, il personale di Anas e la polizia stradale di Bagno di Romagna. Lorenzo è morto schiacciato sotto le lamiere del veicolo, infatti sono state molte le manovre per estrarre il suo corpo ormai privo di vita. Sul posto per rimuovere il tir è dovuta intervenire una autogru, mentre gli operatori non hanno potuto fare altro che comunicare il decesso del ragazzo ai familiari, tutti volontari della Croce Rossa di Canossa.

“Riapertura il 27 marzo”. L’annuncio dal governo su cinema e teatri: “Con le giuste precauzioni si può”