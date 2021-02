Nei giorni scorsi Amadeus aveva annunciato il forfait di Naomi Campbell per colpa degli effetti della pandemia. “A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo”, aveva detto Amadeus.

“Sono state percorse molte ipotesi ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi. La coconduttrice della prima serata sarà dunque l’attrice Matilda De Angelis, la cui presenza l’avevo già annunciata con grande piacere”, aveva aggiunto. La coconduttrice della prima serata sarà dunque, scrive Adnkronos.it, l’attrice Matilda De Angelis. E non sarà l’unico forfait. Continua dopo la foto















Un retroscena di Fanpage ha svelato chi non ci sarà, e sono due nomi che invece avrebbero fatto la differenza. A quanto pare, infatti, Luisa Ranieri e Giorgia non ci saranno a Sanremo 2021: lo avrebbero riferito delle fonti sanremesi. Per quanto riguarda Giorgia invece era stata annunciata con un duetto insieme a Ornella Vanoni, ma alla fine non se ne farà nulla. La Vanoni ci sarà, ma accompagnata, forse, da Francesco Gabbani. Continua dopo la foto















Ma non mancheranno neppure i colpi di scena. Uno su tutti, Alex Schwazer sarà ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo il 3 marzo. Lo apprende l’Adnkronos dal management del marciatore. “Lo ha voluto Amadeus e Schwazer racconterà la sua storia e il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo”, spiega lo staff del marciatore. Continua dopo la foto











Non solo Ibra quinidi. Sul palco di Sanremo saliranno anche Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Mihajlovic ma anche il marciatore altoatesino sarà ospite della kermesse mercoledì 3 marzo. “Ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara per colpa di un’accusa di doping rivelatasi infondata”, queste le parole del presentatore Amadeus

Ti potrebbe interessare: “Ha detto che non si presenta”. Sanremo 2021, per Amadeus problemi già alla prima serata. L’ospite più atteso non ci sarà