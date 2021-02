Pochi giorni ancora poi calerà il sipario sull’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip, la più lunga di sempre e, probabilmente, la più combattuta. Tra i protagonisti assoluti c’è senza dubbio Tommaso Zorzi, entrato nella casa con la forza di un ciclone che non perde colpi dopo cinque mesi. Tra tante cose, Tommaso si era fatto notare per la sua lite con Platinette.

"Ha detto che è stanco del vittimismo LGBT e che la legge contro l'omofobia è un bavaglio. Mi fa schifo. Non puoi sputare su una battaglia grazie alla quale tu puoi essere in tv a fare quello che fai, perché se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi fare Platinette e non potevi monetizzare questo personaggio". Ma non era certo finita qua. L'influencer aveva calcato la mano con durezza.















"Dall'alto del tuo appartamento in centro a Milano parli di vittimismo, vai in Sicilia, vai in Calabria, ma anche in Veneto, nei paesini a vedere cos'è veramente il vittimismo gay, sono ragazzini che hanno il terrore non solo di uscire di casa, ma anche di parlare con i genitori. Quindi se parli di vittimismo gay sei un po', passami il termine, un criminale", aveva detto Tommaso Zorzi.















Acqua passata, adesso l'influencer pensa alla finale anche se, a quanto sembra, l'epilogo non sarà di suo gradimento. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Giacomo Urtis ha svelato chi potrebbe essere il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. "La vittoria se la contendono Dayane Mello e Stefania Orlando. Tommaso? I migliori non vincono mai".















Giacomo Urtis che, da Barbara D’Uro, ha messo una mezza storia con Kevin, ex di Tommaso Zorzi. “Non mi ritengo fidanzato, è un parolone, ci siamo visti per circa due settimane prima che entrasse nella casa. L’ho conosciuto tramite un amico comune, ma all’inizio non mi piaceva, anche per come si mostrava sui social. Poi abbiamo cominciato a sentirci e ci siamo visti subito”.

