Politica in lutto, è morto battuto dal Covid. Aveva appena 48 anni

“Anche oggi è un giorno triste per tutti noi. Questo periodo buio, questo maledetto virus, ci sta veramente mettendo alla prova. Con un magone immenso, vi informo che è venuto a mancare Andrea Biancoli. Avevo sentito anche lui, gli avevo detto che anche stavolta sarebbe passato tutto in pochi giorni, anche stavolta non è stato così”.

“A nome di tutta l’amministrazione esprimo il mio profondo cordoglio per questa scomparsa. Perdiamo un cittadino attivo nel mondo della politica e della scuola, cui tanto ha dato. Un membro del consiglio comunale, un uomo che ha sempre caratterizzato la sua azione politica con garbo ed eleganza, sempre al servizio della città, esattamente con la stessa determinazione e passione con cui ha portato avanti con coerenza le proprie idee. Alla famiglia, ai suoi cari e al gruppo del Movimento 5 Stelle di Calderara di Reno vanno le mie più sincere condoglianze, per una perdita che ci sconvolge”. Continua dopo la foto















Così parla il sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone su Facebook. Aveva 48 anni Andrea Biancoli, consigliere comunale o nelle fila del Movimento 5 Stelle. Ed era malato di covid, ed è finito nel novero delle vittime giornalmente riportato dal bollettino coronavirus emiliano romagnolo. Domani, il consiglio comunale (in streaming) del comune inizierà con un minuto di silenzio e poi Biancoli sarà ricordato in aula dal sindaco Giampiero Falzone e dai gruppi consiliari in apertura di seduta, che si svolgerà dalle 19 in modalità online. Continua dopo la foto















“Si tratta di una perdita dolorosa sia dal punto di vista umano che politico per le tante battaglie che Andrea ha portato avanti con grande e infinita attenzione in Comune”, dichiarano Silvia Piccinini e Leo Veronesi. , rispettivamente capogruppo M5S in Emilia Romagna e consigliere comunale a Calderara di Reno. Continua dopo la foto











“Ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi parenti e dei suoi amici. Le più sentite condoglianze”: aggiungono in una nota congiunta Massimo Bugani, Marco Piazza, Elena Foresti del M5S Bologna.

Ti potrebbe interessare: “No alla riapertura”. Covid: palestre e piscine, slitta tutto: la decisione del governo Draghi