Rossella, uccisa in casa: aveva il cranio fracassato. Fermato il suo compagno

Si fa finalmente un po’ di luce sull’omicidio di Rossella Placani, 50enne trovata morta il 22 febbraio a Bondeno, in provincia di Ferrara: è stato fermato nella notte il compagno della donna, Doriano Saveri. Bolognese di 45 anni, l’uomo era un muratore, separato, viveva con la vittima, operaia in un’azienda del bio-medicale. L’indagato sarebbe stato sentito dal pm, dando una versione dei fatti “contraddittoria e lacunosa”, cui si contrappongono gravi indizi a suo carico. Attualmente si trova in carcere.

La donna è stata uccisa nella notte tra domenica 21 febbraio e il 22 nella sua casa di via Borgo San Giovanni, a pochi chilometri da Finale Emilia. Lo stesso Doriano Saveri ha dato l'allarme dopo averla rinvenuta esanime attorno alle 8 di ieri mattina. Al momento l'unica certezza è che la 50enne sia stata colpita alla testa più volte con un oggetto e la violenza è stata tale da fracassarle il cranio e farla morire molto probabilmente sul colpo.















Naturalmente, come spesso avviene in questi casi, l'indagine si è indirizzata subito verso l'ambito familiare. Saveri dal pomeriggio di ieri è stato interrogato per ore dagli inquirenti, continuando a sostenere di aver trovato la compagna ormai priva di vita nel bagno di casa, dove convivevano da circa un anno, e di essere corso ad avvisare i carabinieri. Il 118 ha potuto solo constatarne il decesso.























Ora si aspettano gli esiti dell'autopsia, sarà questo esame a stabilire se la 50enne è deceduta sul colpo oppure se ha perso conoscenza ed è morta qualche ora dopo, così da capire anche se si sarebbe potuta salvare se i soccorsi fossero stati chiamati in tempo.



La Placani lascia i due figli Vanni e Nicolò, di 32 e 27 anni, avuti dall’ex marito, Giuseppe, titolare di un’impresa edile paese, col quale si era separata e rimasta pare in buoni rapporti. Poi, due anni fa, l’inizio della storia d’amore con Doriano Saveri, Come racconta chi li conosceva al Resto del Carlino tra i due c’erano “litigi continui, di una situazione non più idilliaca”.

