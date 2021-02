Il marito torna a casa prima, l’amante si lancia dal balcone e finisce all’ospedale. Il dramma San Valentino

Il tradimento non va in vacanza neanche il giorno di San Valentino. Ne sa qualcosa un uomo residente nella frazione Sant’Arcangelo di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, che è venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie in un modo a dir poco bizzarro, tanto da finire su tutti i quotidiani italiani. Come racconta L’OcchiodiSalerno.it, il fatto è accaduto nella tarda serata di domenica 14 febbraio, il giorno degli innamorati, quando la coppia fedifraghi si è data appuntamento per un incontro di passione approfittando dell’assenza del marito della donna.

Ma il loro piano è stato interrotto bruscamente. Il marito tradito è infatti rincasato in anticipo insieme al padre, al fratello e alla cognata della moglie. E così, in preda al panico, l’amante è stato costretto a fuggire lanciandosi dal balcone del secondo piano. La sua intenzione era quella di sgattaiolare in modo discreto e silenzioso ma così non è stato e la notizia ha fatto il giro della città in pochissimo tempo. (Continua a leggere dopo la foto)















La donna ha negato la presenza dell’amante fino all’arrivo dei carabinieri e della polizia. In casa però, oltre alla donna, non c’era nessuno e poco dopo è arrivata la scoperta choc. Per sfuggire alla furia del marito tradito, e della famiglia che era al seguito, poco prima l’amante si era lanciato dal balcone. La caduta nel vuoto dal secondo piano della palazzina della frazione Sant’Arcangelo di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, gli ha provocato delle fratture e ferite. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia e i carabinieri, ai quali l’uomo, anche lui sposato, non ha potuto far altro che ammettere il motivo della sua presenza nell’appartamento e la dinamica dei fatti. L’amante, che nell’impatto con il terreno ha riportato fratture, escoriazioni e contusioni, è stato soccorso con un ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)









La notizia ha fatto subito il giro della città – anche perché a quanto pare i protagonisti della vicenda sono persone molto conosciute – ed è stata immancabile anche la corsa al lotto con i numeri da giocare al Lotto, che secondo la tradizione della smorfia napoletana sono: 16 (il tradimento), 21 (l’amante), 41 (l’ospedale), 50 (il balcone) e 77 (le corna).

Choc nella musica: il celebre cantante arrestato e condannato. Accuse pesantissime