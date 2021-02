Terribile incidente, muore bimba di 3 anni. La sorellina di 6 in condizioni disperate

Sangue sulla strada. Un terribile incidente stradale sulla provinciale 11 tra Borgo d’Ale e Tronzano è costato la vita a una bimba di 3 anni. Arrivata in ospedale in condizioni disperate, è morta poche ore dopo. Gravissima la sorellina di 6, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Vercelli dove i medici stanno lottando per strapparla alla morte.

L’incidente si è verificato intorno alle 10 di ieri ha coinvolto una Fiat Punto, semi distrutta, e una berlina Mercedes, ribaltatasi in un campo dopo essere uscita di strada, sono rimasti coinvolti due adulti trasportati all’ospedale di Vercelli, in codice giallo. Sul luogo dell’incidente nel giro di pochi minuti sono accorsi i Carabinieri di Cigliano, 118 di Santhià e di Chivasso oltre all’elisoccorso notturno intervenuto per il trasporto delle piccole. Continua dopo la foto















Non è chiara la dinamica dell’incidente. Le due bambine erano in viaggio con la mamma al momento del violento impatto. La notizia del dramma si è diffusa immediatamente in tutto la zona e una ventata di commozione si è sollevata. Si tratta dell’ultimo terribile incidente stradale. Sempre ieri, intorno alle 20.30, aveva perso la vita Andrea Olmi, 28 anni, che abitava a Comezzano Cizzago con tutta la sua famiglia. Continua dopo la foto















Le cause sono ancora incerte e da verificare. I fatti sono che l’auto è andata ad impattare contro un albero terminando la sua corsa nel fossato che costeggia la strada provinciale di Comezzano. Il giovane Andrea Olmi è morto sul colpo. A comporre il numero dei soccorsi un passante che ha visto l’auto ribaltata nel canale che corre lungo la provinciale. Continua dopo la foto











Il corpo del 28enne era ormai senza vita ed è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, i permanenti da Brescia e i volontari da Chiari. Per quanto riguarda i rilievi è intervenuta sul posto la Polizia stradale di Iseo. Ai soccorritori arrivati a Comezzano Cizzago con automedica e ambulanza non è rimasto che constatare il decesso del ragazzo.

Ti potrebbe interessare: Andava dagli amici ma ha trovato la morte. Andrea, 28 anni, un volo spaventoso