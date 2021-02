Amori che vanno ed amori che vengono ad Amici 20. In queste ore pare che stia nascendo una nuova coppia all’interno della scuola di Maria De Filippi. Vale la pena andare con ordine per capire bene cosa sta succedendo. Sembra precipitare la situazione tra Martina Miliddi e Aka7even. Tra i due ci sono tensioni, dopo che la ballerina ha ammesso di provare un’attrazione per Raffaele Renda, che ha così incrinato i rapporti con il rapper.

Nonostante ci sia stato un piccolo riavvicinamento la situazione è molto complessa perché Martina ha deciso di lasciare Aka7even essendo sempre più coinvolta da Raffaele. "Non voglio stare con te. Non solo per Raffaele. Penso che sia finita", ha detto la ballerina. Quindi Aka7even ha cercato di avere un confronto con Martina, ammettendo di non voler colpevolizzare nessuno. Il cantante tuttavia è deciso ad interrompere i rapporti sia con la ballerina che con Raffaele: "Non te ne faccio una colpa. Ma da parte mia avrai zero. Non ci sarò più", ha detto.















"Per te ci saranno sempre buone parole, non sono una persona che infanga, però tu e anche lui evitatemi, perché non penso mi meritiate – ha proseguito il rapper -. È l'ultima conversazione che voglio avere con te, poi ti lascerò libera. Ti auguro di trovare qualcuno che ti tratti meglio di quanto ti abbia trattata io. Mi dispiace tanto perché eravamo una bella coppia".















Se tra Martina e Aka7even sembra essere finita un'altra coppia si sta formando. Si tratta di Rosa Di Grazia e Deddy. Tra i due è anche scattato un bacio, segno che si sta andando oltre la semplice amicizia. Sia la ballerina che il cantante si stanno supportando a vicenda e a poco a poco è scattato un interesse reciproco che non è passato inosservato.









Tra Rosa e Deddy è nato un rapporto speciale e con il passare dei giorni sono diventati sempre più complici #Amici20 pic.twitter.com/AdMYkDYrPf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 4, 2021

Tuttavia ad un tratto però Deddy è stato assalito dalla paura e dai dubbi: ha deciso di avere un confronto sincero con Rosa Di Grazia, durante il quale ha espresso tutte le sue perplessità. Il cantante ha così svelato di non volersi innamorare di una persona che potrebbe poi non vedere per molto tempo, facendo riferimento ad un’ipotetica eliminazione. Così si è espresso Deddy: “Io non posso rischiare di uscire di qui amando una persona che non posso più rivedere. Ecco perché voglio che tu capisca e che non ti faccia infatuare dal contesto”.

