Terribile incidente in autostrada: coinvolti 5 tir e un’auto. Feriti e traffico in tilt

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio intorno alle 17:15 lungo l’autostrada A1 tra Calenzano e la Variante di Valico all’altezza del chilometro 272. Secondo quanto riportano i quotidiani locali sono rimasti coinvolti cinque mezzi pesanti ed un’automobile: cinque le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Ancora chiuso al traffico il tratto verso Bologna della A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima. Come segnala Autostrade per l’Italia

chi è diretto a Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Calenzano, dove si segnalano 3 km di coda, per i soli veicoli leggeri seguire le indicazioni per la strada provinciale 8 Barberinese, e poi rientrare in autostrada a Barberino.















Nella carreggiata opposta si segnalano code di sei chilometri. All'interno del tratto chiuso si segnalano 6 chilometri di coda ma code ancora più lunghe si sono formate anche nell'altra carreggiata, dove alcuni curiosi si sono fermati e viaggiano con lentezza. In questa zona, infatti, si sono accumulati oltre dieci chilometri di coda. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici.















Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per permettere agli operatori di effettuare i rilievi e capire la dinamica dell'incidente, soccorrere i feriti e sgomberare la strada dai mezzi coinvolti nell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Calenzano, Borgo San Lorenzo e Firenze Ovest, e il 188 che, vista la situazione è intervenuto anche con l'eliambulanza Pegaso.









Possibili disagi sulla viabilità locale, in particolare sulla provinciale per Barberino, dove è presente il senso unico alternato per lavori di asfaltatura. A causa dell’incidente stradale, diversi chilometri di code si segnalano anche tra Aglio e Calenzano e tra Firenze Scandicci e Calenzano.

